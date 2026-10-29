Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sở Xây dựng TP.HCM nói về đề xuất cho ô tô chạy thêm làn trên đường Võ Chí Công

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công để điều chỉnh phân làn phù hợp với lượng xe thực tế. Trước đó, người dân đề xuất cho ô tô chạy thêm làn bên trái trên đường này.

Sở Xây dựng TP.HCM nói về đề xuất cho ô tô chạy thêm làn trên đường Võ Chí Công - Ảnh 1.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, lượng xe chạy trên trục đường Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - Mỹ Thủy đã giảm từ khi cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 29-10, Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp Công an TP.HCM theo dõi tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, để điều chỉnh phân làn phù hợp với lượng xe thực tế.

Trước đó, người dân cho biết áp lực giao thông trên đoạn đường này đã giảm khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác. Từ đó, người dân đề xuất cho ô tô chạy vào làn ngoài bên trái trên đoạn vừa qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ, theo hướng từ quận 7 về quận 2 cũ.

Hiện nay, theo hướng từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, làn bên trái sát dải phân cách dành cho xe tải trên 5 tấn và xe container.

Làn kế bên dành cho xe con, xe khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh, xe con và xe khách từ 16 chỗ trở xuống.

Riêng từ 22h đến 6h hôm sau, các loại ô tô được chạy vào hai làn ngoài cùng bên trái.

Theo Sở Xây dựng, việc tách làn dành cho xe tải nặng, xe container với làn dành cho xe con, xe tải nhẹ để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giúp xe con vẫn có thể đi lại khi xe tải nặng, xe container ra vào cảng Cát Lái gây ùn ứ.

Hiện khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đang thi công dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy. Cầu Phú Mỹ cũng đang sửa chữa khe co giãn từ ngày 28-10-2026. Do đó, Sở Xây dựng cho biết tình hình giao thông khu vực hiện còn phức tạp. Sở sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM theo dõi tình hình và điều chỉnh cách phân làn phù hợp với lượng xe thực tế.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp giảm xe qua đường Võ Chí Công

Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác ngày 1-10, lượng xe qua đường Võ Chí Công - khu vực Mỹ Thủy giảm.

Cụ thể, xe con giảm 2 - 12%; xe khách, xe dưới 4 tấn giảm 10 - 20%; xe tải dưới 10 tấn giảm 3 - 33%; xe tải dưới 18 tấn và đầu kéo không kéo container giảm 14 - 29%; đầu kéo kéo container giảm 9 - 20%.

Nhờ cao tốc này, xe từ hướng miền Tây có thể đi thẳng lên cao tốc đến khu vực quốc lộ 51 thay vì đi qua các tuyến đường như Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy.



Sở Xây dựng TP.HCM nói về đề xuất cho ô tô chạy thêm làn trên đường Võ Chí Công - Ảnh 2.Cao tốc TP.HCM - Long Thành giảm lượng xe sau khi có tuyến Bến Lức - Long Thành

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác đã giúp san sẻ lượng xe đi lại cho cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÂU TUẤN - KỲ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đường Võ Chí Công cầu Phú Mỹ điều chỉnh giao thông Mỹ Thuỷ cao tốc Bến Lức - Long Thành

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất