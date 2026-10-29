Sở Xây dựng TP.HCM nói về đề xuất cho ô tô chạy thêm làn trên đường Võ Chí Công

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, lượng xe chạy trên trục đường Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - Mỹ Thủy đã giảm từ khi cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 29-10, Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp Công an TP.HCM theo dõi tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, để điều chỉnh phân làn phù hợp với lượng xe thực tế.

Trước đó, người dân cho biết áp lực giao thông trên đoạn đường này đã giảm khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác. Từ đó, người dân đề xuất cho ô tô chạy vào làn ngoài bên trái trên đoạn vừa qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ, theo hướng từ quận 7 về quận 2 cũ.

Hiện nay, theo hướng từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, làn bên trái sát dải phân cách dành cho xe tải trên 5 tấn và xe container.

Làn kế bên dành cho xe con, xe khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống. Làn ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh, xe con và xe khách từ 16 chỗ trở xuống.

Riêng từ 22h đến 6h hôm sau, các loại ô tô được chạy vào hai làn ngoài cùng bên trái.

Theo Sở Xây dựng, việc tách làn dành cho xe tải nặng, xe container với làn dành cho xe con, xe tải nhẹ để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giúp xe con vẫn có thể đi lại khi xe tải nặng, xe container ra vào cảng Cát Lái gây ùn ứ.

Hiện khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đang thi công dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy. Cầu Phú Mỹ cũng đang sửa chữa khe co giãn từ ngày 28-10-2026. Do đó, Sở Xây dựng cho biết tình hình giao thông khu vực hiện còn phức tạp. Sở sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM theo dõi tình hình và điều chỉnh cách phân làn phù hợp với lượng xe thực tế.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp giảm xe qua đường Võ Chí Công Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác ngày 1-10, lượng xe qua đường Võ Chí Công - khu vực Mỹ Thủy giảm. Cụ thể, xe con giảm 2 - 12%; xe khách, xe dưới 4 tấn giảm 10 - 20%; xe tải dưới 10 tấn giảm 3 - 33%; xe tải dưới 18 tấn và đầu kéo không kéo container giảm 14 - 29%; đầu kéo kéo container giảm 9 - 20%. Nhờ cao tốc này, xe từ hướng miền Tây có thể đi thẳng lên cao tốc đến khu vực quốc lộ 51 thay vì đi qua các tuyến đường như Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy.







