Xác minh clip 4 xe SH chạy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son

4 xe máy hiệu SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 xe máy hiệu SH chạy song song, dàn hàng ngang trên đường, chiếm hết phần đường lưu thông của các xe khác.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trên cầu Ba Son, đoạn thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM, theo hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh.

Hình ảnh trong clip cho thấy nhóm người điều khiển 4 xe máy chạy dàn hàng ngang, khiến các xe di chuyển phía sau gặp khó khăn, gây cản trở giao thông. Người đi đường đã ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi chạy xe dàn hàng ngang không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét những người này để xử lý theo quy định.