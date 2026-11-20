Hai người phụ nữ lấy nhầm xe máy của nhau khi đi chợ - Ảnh: MINH TUẤN

Thông tin từ Công an xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã nhanh chóng giải quyết vụ việc hai người phụ nữ lấy nhầm xe máy của nhau khi đi chợ.

Trước đó, bà N.T.T.H. (48 tuổi, ngụ ấp Bình Tân) và bà N.T.T. (37 tuổi, ngụ ấp Tầm Đuông, cùng xã Bình Hiệp) cùng đi đến một chợ trên địa bàn xã và để xe máy gần nhau.

Do xe máy của hai người cùng loại, có đặc điểm tương tự nhau, lại đỗ gần nhau và sử dụng chìa khóa từ nên cả hai vô tình lấy nhầm xe của nhau rồi chạy về.

Sau đó cả hai mới phát hiện mình đã lấy nhầm xe của người khác nên đến trình báo công an.

Công an xã Bình Hiệp đã khẩn trương kiểm tra, đối chiếu các đặc điểm nhận dạng của phương tiện, xác minh chủ sở hữu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã đã hỗ trợ hai người dân trao trả xe cho nhau.

Công an xã Bình Hiệp cũng khuyến cáo người dân khi gửi hoặc đỗ xe tại các khu vực công cộng, chợ và nơi tập trung đông người cần chú ý ghi nhớ biển số, đặc điểm nhận dạng riêng của phương tiện; kiểm tra kỹ trước khi sử dụng để tránh vô tình lấy nhầm xe của người khác.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện tài sản bị thất lạc, nhầm lẫn, người dân cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho lực lượng công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, giải quyết.