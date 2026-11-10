Cho 10 người Bangladesh ở trái phép, một phụ nữ bị bắt

Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Trần Thị Phấn - Ảnh: T.L.

Ngày 10-11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Phấn (50 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Đông và xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh kiểm tra lưu trú và phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh đang ở tại hai ngôi nhà thuộc ấp Đông Thành, xã Tân Đông và ấp Tân Phú, xã Tân Hội.

10 người đàn ông này có tuổi từ 22 đến 55, không đăng ký thông tin khai báo và đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ năm 2024.

Qua xác minh, Phấn là người đã thuê hai căn nhà trên cho 10 người Bangladesh này ở.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phấn khai nhận dù biết những người này đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, nhưng do nhu cầu cần lao động và chi phí thuê thấp hơn so với lao động trong nước nên đã giữ họ lại để làm việc.

Từ tháng 9-2026, Phấn đã thuê hai căn nhà nói trên để cho 10 người Bangladesh này ở và làm việc tại công trình xây dựng trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo hành vi tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì trục lợi hoặc vì lý do khác mà tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt từ 1 năm đến 15 năm tù; đồng thời có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó các cá nhân, cơ sở lưu trú hoặc doanh nghiệp gián tiếp vi phạm cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể chịu các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh. Để tránh vi phạm pháp luật, mọi cá nhân và tổ chức tuyệt đối không tự ý tiếp nhận, cho thuê nhà, tạo việc làm hoặc che giấu người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực (visa) hoặc chứng nhận tạm trú hợp lệ. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để xử lý theo quy định.