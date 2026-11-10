Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cho 10 người Bangladesh ở trái phép, một phụ nữ bị bắt

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

10 người Bangladesh đã hết hạn tạm trú tại Việt Nam từ lâu, vẫn được Trần Thị Phấn thuê nhà cho ở để tiếp tục làm việc.

- Ảnh 1.

Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Trần Thị Phấn - Ảnh: T.L.

Ngày 10-11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Phấn (50 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Đông và xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh kiểm tra lưu trú và phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh đang ở tại hai ngôi nhà thuộc ấp Đông Thành, xã Tân Đông và ấp Tân Phú, xã Tân Hội.

10 người đàn ông này có tuổi từ 22 đến 55, không đăng ký thông tin khai báo và đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ năm 2024.

Qua xác minh, Phấn là người đã thuê hai căn nhà trên cho 10 người Bangladesh này ở.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phấn khai nhận dù biết những người này đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, nhưng do nhu cầu cần lao động và chi phí thuê thấp hơn so với lao động trong nước nên đã giữ họ lại để làm việc.

Từ tháng 9-2026, Phấn đã thuê hai căn nhà nói trên để cho 10 người Bangladesh này ở và làm việc tại công trình xây dựng trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo hành vi tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì trục lợi hoặc vì lý do khác mà tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt từ 1 năm đến 15 năm tù; đồng thời có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Bên cạnh đó các cá nhân, cơ sở lưu trú hoặc doanh nghiệp gián tiếp vi phạm cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể chịu các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh.

Để tránh vi phạm pháp luật, mọi cá nhân và tổ chức tuyệt đối không tự ý tiếp nhận, cho thuê nhà, tạo việc làm hoặc che giấu người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực (visa) hoặc chứng nhận tạm trú hợp lệ.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để xử lý theo quy định.

- Ảnh 3.Không khai báo người nước ngoài tạm trú, bị phạt ra sao?

Nếu quên khai báo việc tạm trú cho khách người nước ngoài thuê ngắn hạn tại khách sạn, chúng tôi có bị phạt không, mức phạt là bao nhiêu?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tạm trú công an Tây Ninh Tây Ninh người nước ngoài

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất