Không khai báo người nước ngoài tạm trú, bị phạt ra sao?

Minh họa: GIAO QUỲNH

Tôi và con gái tôi cùng kinh doanh khách sạn mini cho người nước ngoài thuê ngắn hạn. Lâu nay, hai mẹ con tôi thay phiên nhau khai báo tạm trú cho khách nhưng thi thoảng do sơ suất nên cả hai không ai khai báo. Nếu bị phát hiện thì chúng tôi có bị phạt nhiều tiền hay không? (Một bạn đọc).

Trả lời câu hỏi này, luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm cho biết:

Những thông tin nào cần khai báo?

Quy định về trách nhiệm khai báo của các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm về việc tạm trú của người nước ngoài đã có từ lâu và nay được thực hiện theo Thông tư số 87 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 24-7-2026) của Bộ Công an.

Theo đó, người khai báo tạm trú là chủ sở hữu cơ sở lưu trú, người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền.

Dù thuộc trường hợp nào thì người được giao thực hiện đều phải khai báo ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú và phải bảo đảm việc khai báo không bị gián đoạn để bất kỳ người nước ngoài nào đến tạm trú (bao gồm cả trường hợp thông qua nền tảng số cung cấp dịch vụ lưu trú) đều được khai báo đúng theo luật định.

Thông tin khai báo tạm trú gồm có các thông tin sau đây của người nước ngoài:

Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thời hạn chứng nhận tạm trú hoặc gia hạn tạm trú hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp và thời gian dự kiến tạm trú tại cơ sở lưu trú.

Cần lưu ý là trách nhiệm khai báo nêu trên được áp dụng đối với các loại hình cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

Xử lý thế nào nếu phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu?

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần), người nước ngoài tạm trú thực hiện khai báo thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú.

Trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú, cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để kiểm tra, thực hiện khai báo.

Trường hợp phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu hoặc các giấy tờ nêu trên hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho công an cấp xã.

Hiện tại, việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện trên Hệ thống khai báo tạm trú điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn; Hệ thống giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trực tuyến.

Trường hợp không thể khai báo qua hệ thống điện tử, người khai báo thực hiện khai và chuyển phiếu khai báo tạm trú đến công an cấp xã trong thời hạn 12 giờ (hoặc 24 giờ đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa) kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Trường hợp cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 1-3 người nước ngoài hoặc tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện tử; hay người nước ngoài không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ như đã nêu trên cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú thì có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng (theo điểm e khoản 3 Điều 21 Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ).