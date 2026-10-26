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Trong 2 ngày có 2 người trúng vé số gần 50 tỉ ở Cà Mau: Nhận thưởng và bảo mật ra sao?

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Liên tiếp trong 2 ngày tại tỉnh Cà Mau có 2 người dân trúng tổng cộng 165 tờ vé số với tổng số tiền trúng thưởng gần 50 tỉ đồng, sự việc thu hút sự chú ý của dư luận về quy trình nhận giải cũng như các quy định bảo mật thông tin.

Cà Mau: Hai người trúng gần 50 tỉ đồng vé số trong 2 ngày, quy định nhận thưởng và bảo mật ra sao? - Ảnh 1.

Hai người dân Cà Mau trúng 165 tờ vé số với gần 50 tỉ đồng chỉ trong 2 ngày - Ảnh: Đại lý cung cấp

Ngày 26-10, đại diện Ban quản lý chợ Tắc Vân (phường Tân Thành, thành phố Cà Mau) xác nhận một người đàn ông bán rau củ quả trước khu đất trống khu vực chợ vừa trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt của đài Kiên Giang mở ngày 25-10. 

"Người này bán hàng tại đây đã lâu. Sau khi trúng thưởng, người đàn ông này đã chia sẻ niềm vui với người dân xung quanh, bỏ lại quầy sạp rau củ cho mọi người tự do lấy về dùng rồi lên đường đi nhận thưởng và mua gạo về tặng cho bà con, hiện ông ấy đã trở về quê tại tỉnh Sóc Trăng cũ", lãnh đạo Ban quản lý chợ Tắc Vân cho hay.

Trước đó ngày 24-10, một người đàn ông tại Cà Mau cũng trúng nguyên dãy 160 tờ vé số của đài Hậu Giang. Anh Tô Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang (tỉnh Cà Mau), xác nhận đại lý đã bán và hoàn tất thủ tục đổi thưởng cho vị khách này.

Dãy vé trúng thưởng gồm 16 tờ giải đặc biệt mang dãy số 361620 và 144 tờ giải phụ đặc biệt (mỗi giải 50 triệu đồng). Tổng trị giá giải thưởng là 39,2 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, thực nhận của khách hàng là khoảng 35,6 tỉ đồng. 

Vị khách chọn nhận 2,6 tỉ đồng tiền mặt, phần còn lại được chuyển khoản. Anh Tuyên cho biết đây là lần đầu tiên đại lý đổi số tiền thưởng lớn như vậy cho một cá nhân.

Từ các trường hợp trúng thưởng lớn liên tiếp, dư luận cũng quan tâm đến quy định pháp luật về thủ tục nhận thưởng và bảo mật thông tin. Theo Thông tư 75 của Bộ Tài chính, vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa và phải thực hiện thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. 

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người trúng giải khi đi nhận thưởng cần mang theo vé số và giấy tờ tùy thân. Trường hợp không thể trực tiếp đến nhận, người trúng số được ủy quyền hợp pháp cho người khác bằng văn bản có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú. 

Khách hàng cũng có thể đổi thưởng qua các đại lý vé số để thuận tiện hơn, nhưng sẽ trả một khoản phí hoa hồng theo thỏa thuận.

Đối với trường hợp vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng, dãy số trúng thưởng và không có dấu hiệu gian lận, công ty xổ số sẽ phối hợp cùng cơ quan công an giám định kỹ thuật để xem xét trả thưởng. 

Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại về quyền sở hữu, việc chi trả sẽ tạm dừng cho đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng hoặc tòa án.

Về quyền riêng tư, người trúng thưởng có quyền yêu cầu công ty xổ số bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, thời gian, địa điểm nhận thưởng và mục đích sử dụng tiền thưởng. 

Doanh nghiệp chỉ được công khai thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của người trúng giải. Hành vi làm lộ thông tin khách hàng khi chưa được phép có thể bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Cà Mau: Hai người trúng gần 50 tỉ đồng vé số trong 2 ngày, quy định nhận thưởng và bảo mật ra sao? - Ảnh 2.Giải Jackpot xổ số Mega 6/45 của Vietlott có thể tiến sát đỉnh 159 tỉ đồng

Giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott dự báo sẽ đạt 155 tỉ đồng vào kỳ quay số mở thưởng ngày 30-9, tiến sát đỉnh 159 tỉ đồng từng ghi nhận tại kỳ quay số 00069.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: tỉnh Cà Mau Trúng số phạt tiền quy định lãnh thưởng

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