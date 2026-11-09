Phá đường dây mại dâm trong 6 quán massage ở Tây Ninh, khởi tố 10 người

Những người liên quan đường dây bán dâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Q.V.

Theo đó qua quá trình quản lý địa bàn, thu thập tài liệu và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, gồm:

Hoàng Gia 1 ở khu phố Suối Cao A, phường Gia Lộc; Hoàng Gia 2 ở khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu; Tiểu Tiên Nữ ở ấp 4, xã Truông Mít; Thủy Cung ở khu phố An Bình, phường An Tịnh; Thượng Hải 7 ở ấp Lộc An, xã An Ninh và Như Ý ở khu phố An Quới, phường Trảng Bàng.

Tại 6 cơ sở này đều phát hiện việc nhân viên quản lý tổ chức bán vé để nhân viên nữ bán dâm cho khách.

Lực lượng chức năng đã bắt người phạm tội quả tang đối với các nhân viên quản lý là Nguyễn Văn Chậm (44 tuổi, quê An Giang); Huỳnh Vĩnh Long (39 tuổi, quê xã An Lục Long, Tây Ninh); Đỗ Minh Hải (19 tuổi, quê TP Cần Thơ); Lê Tấn Nghĩa (29 tuổi, quê Vĩnh Long); Phan Hoàng Khan (23 tuổi, quê TP Cần Thơ); Phạm Văn Sinh (25 tuổi, quê TP Hải Phòng).

Các nhân viên quản lý này đều đã bán vé để tiếp viên nữ bán dâm cho khách trong các phòng massage với giá 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy khoảng từ tháng 3-2025, Phạm Văn Thủy (37 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TP.HCM) thuê mặt bằng mở quán Tiểu Tiên Nữ ở xã Truông Mít để kinh doanh.

Sau đó Thủy tiếp tục thuê địa điểm mở quán Hoàng Gia 1 ở phường Gia Lộc, rồi giao cho Nguyễn Thị Ngọc Giào (27 tuổi, quê xã Tràm Chim, Đồng Tháp) đứng tên.

Đến tháng 7-2025, Thủy tiếp tục mở rộng hoạt động, hùn vốn với Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, quê xã Linh Quang, TP Hải Phòng) mở tiếp quán Thủy Cung ở phường An Tịnh.

Mỗi quán massage, Thủy đều thuê người làm quản lý, bán vé massage kèm bán dâm cho khách.

Riêng Hoàng Văn Bốn (38 tuổi, quê xã Hà Đông, TP Hải Phòng), sau quá trình làm quản lý tại quán Hoàng Gia 1 của Thủy từ tháng 1 đến tháng 8-2026, thấy lợi nhuận cao nên đã xin nghỉ và thuê mặt bằng mở quán Như Ý kinh doanh riêng.

Để có đủ tiếp viên phục vụ, những chủ quán massage này đã thỏa thuận với nhau và giao cho các quản lý tự liên lạc để điều chuyển tiếp viên khi cần. Với mỗi lượt vé bán dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên sẽ hưởng lợi 500.000 đồng.

Qua chứng cứ, tài liệu và kết quả đấu tranh, 10 người kể trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người này về tội chứa mại dâm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

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