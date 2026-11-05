Triệt phá đường dây livestream khiêu dâm với dòng tiền giao dịch 4.200 tỉ đồng

4 bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 5-11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây tổ chức livestream có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoạt động tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ năm 2025.

Đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lý Lở Mẩy (23 tuổi), Lò Tả Mẩy (28 tuổi, cùng ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai), Phạm Văn Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (38 tuổi, cùng ở Ninh Bình) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại điều 326 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, các bị can đã lập tài khoản trên các website đen do nước ngoài quản lý.

Sau đó dùng các tài khoản mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook... để dụ dỗ các cô gái có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia livestream khiêu dâm trực tuyến trên các trang web do nước ngoài quản lý để thu lợi bất chính.

Người xem phải mua Token bằng cách nạp tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ cào để theo dõi và yêu cầu người livestream theo ý muốn.

Tiền thu được do người xem nạp vào sẽ được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi qua tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người livestream.

Quá trình điều tra xác định tổng số dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản liên quan lên đến hơn 4.189 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, trong số 4 bị can nói trên, Lý Lở Mẩy, Lò Tả Mẩy là người trực tiếp livestream khiêu dâm. Còn Phạm Văn Trọng và Nguyễn Thị Ngọc Yến là người quản lý, điều hành, trả công cho những người tham gia hoạt động livestream khiêu dâm.

Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã thu hồi 1,65 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính của các bị can.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.