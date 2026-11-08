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'Bắn cá, đặt thú' trong phòng kín, công an ập vào bắt gần 20 người

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phá một tụ điểm game bắn cá thắng thua bằng tiền, bắt quả tang nhiều người từ nhiều xã, phường ở Tây Ninh và TP.HCM đến tham gia.

Hàng chục người Tây Ninh, TP.HCM tụ tập say sưa 'bắn cá, đặt thú' ăn tiền bị hình sự bắt quả tang - Ảnh 1.

Tụ điểm game bắn cá, đặt thú bị bắt quả tang - Ảnh: A.V.

Qua quá trình rà soát địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện một căn nhà thuộc ấp Gò Đen, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đặt máy game bắn cá để nhiều người ở tỉnh Tây Ninh và từ TP.HCM đến cá cược.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Mỹ Yên tiến hành kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 18 người để điều tra các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đồng thời thu giữ 5 máy game bắn cá, game đặt thú dành cho nhiều người chơi và gần 40 triệu đồng tiền mặt, nhiều xe máy.

Bên cạnh đó, có 13 người liên quan đến vụ việc cũng được mời về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng chục người Tây Ninh, TP.HCM tụ tập say sưa 'bắn cá, đặt thú' ăn tiền bị hình sự bắt quả tang - Ảnh 3.Tan nhà nát cửa vì game bắn cá

Thời gian gần đây, game bắn cá đã "biến tướng" thành trò cờ bạc khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, tan nhà nát cửa.

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SƠN LÂM
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    Chủ đề: game bắn cá cảnh sát hình sự công an Tây Ninh bắt quả tang

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