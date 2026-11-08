'Bắn cá, đặt thú' trong phòng kín, công an ập vào bắt gần 20 người

Tụ điểm game bắn cá, đặt thú bị bắt quả tang - Ảnh: A.V.

Qua quá trình rà soát địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện một căn nhà thuộc ấp Gò Đen, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đặt máy game bắn cá để nhiều người ở tỉnh Tây Ninh và từ TP.HCM đến cá cược.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Mỹ Yên tiến hành kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 18 người để điều tra các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đồng thời thu giữ 5 máy game bắn cá, game đặt thú dành cho nhiều người chơi và gần 40 triệu đồng tiền mặt, nhiều xe máy.

Bên cạnh đó, có 13 người liên quan đến vụ việc cũng được mời về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.