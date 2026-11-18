Hai phương tiện cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sơn đã được trao trả cho hai người dân - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 18-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Long Bình đã trao trả phương tiện cho hai người dân do sơ suất lấy nhầm khi đi chợ.

Vào sáng 10-11, bà T.T.B. (64 tuổi, ngụ khu vực Bình An, phường Long Bình) đi chợ và vô tình lấy nhầm chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ của ông N.V.S. (72 tuổi, ngụ khu vực Bình Tân, phường Long Bình).

Nguyên nhân là hai phương tiện cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sơn nên bà B. đã không nhận ra mình đã lấy nhầm xe.

Sau khi phát hiện xe không còn, nghĩ rằng phương tiện bị mất trộm, ông S. đã đến trụ sở Công an phường Long Bình trình báo. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng hỗ trợ xác minh, truy tìm phương tiện.

Đáng chú ý, chưa đầy một giờ sau, bà B. cũng đến trụ sở công an trình báo việc vô tình lấy nhầm xe của người khác tại chợ.

Sau khi xác minh giấy tờ và chủ sở hữu, Công an phường Long Bình đã bàn giao nguyên vẹn chiếc xe máy cho ông S., bà B. cũng chân thành xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn. Cả hai đều gửi lời cảm ơn lực lượng Công an đã hỗ trợ giải quyết sự việc nhanh chóng.