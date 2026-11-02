Cần Thơ: 543 người có tiền thuế nộp thừa hơn 10 năm, cần kiểm tra ngay

Trụ sở cơ quan Thuế TP Cần Thơ tại phường Tân An - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 2-11, thông tin từ Thuế TP Cần Thơ, Thuế cơ sở 8 vừa thông báo về việc khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm.

Theo thông báo số 1600/TB-TCS8, qua rà soát hệ thống thông tin quản lý thuế, đến tháng 10-2026, Thuế cơ sở 8 TP Cần Thơ thông báo khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.

Tổng số tiền nộp thừa của 543 người được thống kê là 1.002.078.429 đồng. Các trường hợp này chủ yếu thuộc địa bàn phường Ngã Bảy, phường Đại Thành và một số xã lân cận.

Trong danh sách, số tiền cá nhân nộp thừa từ vài chục đồng đến vài triệu đồng, cao nhất là gần 10 triệu đồng.

Thuế cơ sở 8 cho hay trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không nhận được phản hồi của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục tất toán các khoản nộp thừa theo quy định.

Người dân có thể kiểm tra thông tin qua ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ Tổ quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc Thuế cơ sở 8 tại số 11, đường 3-2, ấp Mái Dầm, phường Đại Thành, TP Cần Thơ để được hướng dẫn.