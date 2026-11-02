Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cần Thơ: 543 người có tiền thuế nộp thừa hơn 10 năm, cần kiểm tra ngay

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Hơn 1 tỉ đồng tiền thuế nộp thừa của 543 người ở Cần Thơ đang chờ xử lý. Người dân có 15 ngày làm việc để phản hồi.

Cần Thơ: 543 người dân có hơn 1 tỉ đồng tiền thuế nộp thừa quá 10 năm - Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan Thuế TP Cần Thơ tại phường Tân An - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 2-11, thông tin từ Thuế TP Cần Thơ, Thuế cơ sở 8 vừa thông báo về việc khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm.

Theo thông báo số 1600/TB-TCS8, qua rà soát hệ thống thông tin quản lý thuế, đến tháng 10-2026, Thuế cơ sở 8 TP Cần Thơ thông báo khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.

Tổng số tiền nộp thừa của 543 người được thống kê là 1.002.078.429 đồng. Các trường hợp này chủ yếu thuộc địa bàn phường Ngã Bảy, phường Đại Thành và một số xã lân cận.

Trong danh sách, số tiền cá nhân nộp thừa từ vài chục đồng đến vài triệu đồng, cao nhất là gần 10 triệu đồng.

Thuế cơ sở 8 cho hay trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không nhận được phản hồi của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục tất toán các khoản nộp thừa theo quy định.

Người dân có thể kiểm tra thông tin qua ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ Tổ quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc Thuế cơ sở 8 tại số 11, đường 3-2, ấp Mái Dầm, phường Đại Thành, TP Cần Thơ để được hướng dẫn.

Cần Thơ: 543 người dân có hơn 1 tỉ đồng tiền thuế nộp thừa quá 10 năm - Ảnh 2.Ngày 2-11 là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 cần hoàn thành nghĩa vụ chậm nhất ngày 2-11. Chủ căn hộ chung cư cũng thuộc diện nộp thuế đối với phần đất được phân bổ cho căn hộ theo quy định.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: eTax Mobile nộp thuế Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Thuế và kinh tế số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất