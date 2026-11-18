UBND TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và các phương tiện bay khác - Ảnh: CA LINH

Ngày 18-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên đã có chỉ đạo về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác và khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 15 xã, phường thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, gồm: Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, An Bình, Tân An, Cái Khế, Ninh Kiều, Phong Điền, Trường Long, Trường Long Tây, Thới Lai, Trường Thành và Đông Thuận.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và các phương tiện bay khác; thả diều, đèn trời, sử dụng đèn chiếu tia laser, đốt pháo hoa, rơm rạ, phụ phẩm cây trồng… trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không.

Đồng thời, các địa phương rà soát tổ chức, cá nhân sở hữu UAV, diều sáo, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình, máy bay tự chế và thiết bị chiếu sáng công suất lớn.

Qua đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo quy định, ký cam kết không sử dụng các phương tiện này trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không. Trường hợp vi phạm cam kết phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Các địa phương cũng phối hợp xác định ranh giới, vị trí để lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm và thường xuyên kiểm tra, sửa chữa khi biển báo hư hỏng, xuống cấp.

Người dân có thể tra cứu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không trên trang thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng: https://cambay.mod.gov.vn/.