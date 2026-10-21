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Dùng UAV hỗ trợ nông dân trên cánh đồng Điện Biên

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Không còn cảnh người nông dân phải oằn lưng đeo bình thuốc bảo vệ thực vật lội bùn hay trèo đồi dốc cheo leo, những thiết bị bay không người lái (UAV) mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp thông minh tại vùng cao Tây Bắc.

Dùng UAV hỗ trợ nông dân trên cánh đồng Điện Biên - Ảnh 2.

Chiếc UAV phun thuốc trừ sâu đều tắp xuống từng vạt cây trồng chỉ trong vài phút - Ảnh: MỸ HUYỀN

Ngày 21-10, FPT Shop cho biết đã phối hợp tỉnh Điện Biên và các sở, ngành liên quan hợp tác triển khai mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào thử nghiệm trên đồng ruộng và nương rẫy.

"Trợ thủ" công nghệ trên đồi dốc

Tại buổi trình diễn bay thử nghiệm, chiếc máy bay không người lái đảm trách gieo sạ, bón phân, phun thuốc nhằm tiết kiệm nước và giải phóng sức người. UAV sải cánh rẽ gió, lướt êm ái trên các sườn đồi, phun sương đều tắp xuống từng vạt cây trồng chỉ trong vài phút.

Theo dõi hoạt động của thiết bị, bác Nguyễn Văn Tiến (xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) không giấu được sự phấn khởi: "Trước đây, công việc phun thuốc đều làm thủ công, vừa tốn thời gian, tốn công vừa độc hại do tiếp xúc gần với hóa chất.

Nay thấy máy bay hoạt động, phun rất đều, cây cao hay vạt nương dốc hiểm trở máy đều xử lý gọn gàng. Bà con chúng tôi chỉ mong công nghệ này sớm được nhân rộng để làm nông bớt nhọc nhằn và hiệu quả hơn".

Điện Biên là mảnh đất nổi tiếng với cánh đồng Mường Thanh màu mỡ nhưng cũng đầy thách thức bởi địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại khó khăn và diện tích canh tác phân tán. Những trở ngại tự nhiên này từ lâu đã trở thành rào cản lớn đối với bài toán cơ giới hóa và tối ưu năng suất lao động nông nghiệp địa phương.

Sự kết hợp giữa doanh nghiệp như FPT Shop và chính quyền địa phương như Điện Biên được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra một thế hệ nông dân số với sự hỗ trợ đắc lực từ các thiết bị và công nghệ hiện đại.

Mở rộng thử nghiệm UAV

Được biết, mô hình hợp tác giữa FPT Shop và Điện Biên được xây dựng với lộ trình dài hạn 24 tháng nhằm giải quyết bài toán vận hành thực tế, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là triển khai thí điểm, đo lường và đánh giá hiệu quả thực địa.

Giai đoạn 2 là chuẩn hóa quy trình vận hành, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho nhân lực địa phương, hoàn thiện mô hình dịch vụ và ứng dụng các nền tảng quản lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI). Giai đoạn 3 là mở rộng quy mô, kết nối cùng các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên toàn tỉnh.

Phạm vi thử nghiệm không dừng lại ở cây lúa nước tại vựa lúa Mường Thanh mà còn mở rộng sang các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao trên địa hình đồi dốc như chè, cà phê và mắc ca. 

Đặc biệt, UAV còn được thử nghiệm để vận chuyển vật tư nông nghiệp đến các khu vực hiểm trở vốn khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới thông thường.

Đại diện FPT Shop cho biết: "Giá trị của UAV không chỉ nằm ở bản thân thiết bị hiện đại, mà nằm ở khả năng ứng dụng hiệu quả vào đời sống. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mô hình vận hành phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình của Điện Biên theo nguyên tắc 'rõ người, rõ việc, rõ kết quả'. 

Đây sẽ là nền móng để chuyển đổi số nông nghiệp vùng cao đi vào chiều sâu và thực chất".

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: UAV tỉnh Điện Biên FPT Shop Mường Thanh FPT

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