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Nhịp sống trẻ

Học sinh, sinh viên lái Drone và UAV ghi bàn khung thành đối phương, trổ tài giao hàng tại sân chơi công nghệ

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức vòng chung kết và lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo và Điều khiển UAV Drone dành cho thanh thiếu niên TP.HCM năm 2026 diễn ra trong hai ngày 6 và 7-11, tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 1.

Thí sinh bảng C tranh tài vận chuyển hàng hóa bằng UAV trong thời gian quy định - Ảnh: TST

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Thành Đoàn TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Công ty TNHH MTV HDFPV tổ chức.

Tạo môi trường để người trẻ nghiên cứu, phát triển công nghệ UAV

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 2.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - phát biểu tổng kết - Ảnh: LÊ HUY

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - nói bước vào kỷ nguyên số và phát triển xanh, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) cùng lĩnh vực kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng cho các đô thị hiện đại. 

Qua các phần thi, ông Hiếu ghi nhận sự đầu tư và nỗ lực của các đội trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh thiết bị và hoàn thiện giải pháp. Mỗi sản phẩm, mỗi lượt thi đều là kết quả của quá trình tìm tòi, vận dụng kiến thức và phối hợp giữa các thành viên. 

Một số ý tưởng, giải pháp gắn với nhiệm vụ vận chuyển và xử lý các tình huống thực tế cho thấy tiềm năng tiếp tục phát triển, hoàn thiện để hướng tới khả năng ứng dụng trong đời sống.

"Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mong muốn các cơ sở giáo dục, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có môi trường thực hành, tiếp cận các chuyên gia và từng bước phát triển ý tưởng thành những sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn", ông Hiếu nói.

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 3.
Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 4.
Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 5.

Các thí sinh bảng C tranh tài - Ảnh: TST

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 6.

Thí sinh bảng A, B tranh tài - Ảnh: TST

Từ thuật toán xử lý ảnh đến drone tự động giao hàng của sinh viên

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 7.

Dương An Thịnh (sinh viên Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, thứ 2 từ trái) cùng nhóm đã xuất sắc giành giải nhất bảng C tại cuộc thi - Ảnh: LÊ HUY

Với niềm đam mê công nghệ, Dương An Thịnh (sinh viên Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) cùng nhóm đã xuất sắc giành giải nhất bảng C tại cuộc thi.

An Thịnh cho biết, ngay từ khi đề thi được công bố, cả nhóm đã bắt tay nghiên cứu, thử nghiệm và liên tục hoàn thiện sản phẩm. Nhóm nhiều lần điều chỉnh phần mềm, thuật toán xử lý ảnh, đồng thời thiết kế lại mạch điều khiển và xây dựng phần mềm bay nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của drone.

Điểm nổi bật của sản phẩm là hệ thống xử lý và truyền dữ liệu được nhóm nghiên cứu, phát triển theo hướng riêng, không phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi hay 4G. Thông qua giao thức truyền tín hiệu khác, dữ liệu nhận diện mã được gửi về laptop, giúp các thành viên theo dõi và xác định mã ID của kiện hàng.

Đặc biệt, drone được tích hợp nhiều cảm biến và camera phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Khi khởi động, thiết bị tự hiệu chuẩn cảm biến; trong quá trình bay, các cảm biến hỗ trợ duy trì độ cao, ổn định vị trí. Hệ thống camera có khả năng quét mã ArUco trên kiện hàng, truyền dữ liệu về máy tính nhúng để xử lý và xác định mã ID. 

Sau khi nhận diện, drone sử dụng cơ cấu gắp để lấy hàng, di chuyển qua các chướng ngại vật và thực hiện nhiệm vụ giao hàng tại các điểm được quy định.

Đối với An Thịnh, dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả đạt được mà còn là sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, cùng hỗ trợ điều khiển và xử lý tình huống để drone hoàn thành các thử thách do Ban tổ chức đề ra.

“Cuộc thi là cơ hội để chúng em học hỏi, giao lưu, tiếp cận những công nghệ mới, đặc biệt là kỹ thuật điều khiển bay và xử lý ảnh. Qua đó, các thành viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm”, An Thịnh chia sẻ.

Theo An Thịnh, để đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế, nhóm cần tiếp tục nghiên cứu khả năng vận hành trong các điều kiện thời tiết, sức gió khác nhau, đồng thời tích hợp hệ thống GPS có độ chính xác cao nhằm xác định tọa độ giao hàng, hạn chế sai số.

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 8.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu trao giải nhất cho nhóm thí sinh - Ảnh: LÊ HUY

Vòng chung kết quy tụ 67 đội thi xuất sắc, được tuyển chọn từ 146 đội đăng ký. Vòng chung kết, gồm 16 đội bảng A (THCS), 11 đội bảng B (THPT) và 40 đội bảng C (sinh viên, thanh niên) có các đội đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Cuộc thi gồm hai nội dung được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp kỹ năng điều khiển thiết bị, khả năng phối hợp và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Đối với bảng A và bảng B là Drone Soccer, các đội điều khiển drone có kết cấu bảo vệ dạng cầu, đường kính khoảng 20cm (±2 cm), khối lượng không quá 250 g, thi đấu trong sân chuyên dụng có lưới bảo vệ. Mục tiêu là đưa drone vào khung thành đối phương để ghi điểm.

Đối với bảng C, các đội thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bằng UAV trong thời gian quy định. Thí sinh lần lượt tiếp nhận và vận chuyển ba kiện hàng có khối lượng 0,25 kg, 0,5 kg và 1 kg; xác định vị trí giao hàng, điều khiển UAV vượt chướng ngại vật và hoàn thành nhiệm vụ.

Chung cuộc, BTC đã trao mỗi bảng 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và nhiều giải khuyến khích.

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 9.

Nhóm thí sinh bảng A đoạt giải nhất đến từ trường THCS Võ Trường Toản - Ảnh: LÊ HUY

Học sinh, sinh viên tranh tài điều khiển UAV, drone, thử sức với công nghệ tương lai - Ảnh 10.

Nhóm thí sinh bảng B đoạt giải nhất đến từ trường THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh: LÊ HUY

- Ảnh 1.Lộ diện những nhà vô địch cuộc thi sáng tạo robotics toàn quốc 2026, quy tụ 276 đội tranh tài

Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 diễn ra tại Trường đại học Tôn Đức Thắng trong 2 ngày 31-10 và 1-11.

LÊ HUY
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    Chủ đề: Drone khoa học công nghệ Sáng tạo UAV

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