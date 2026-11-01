Lộ diện những nhà vô địch cuộc thi sáng tạo robotics toàn quốc 2026, quy tụ 276 đội tranh tài

Bí thư Trung ương ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải nhất cho các đội thi - Ảnh: LÊ HUY

Cuộc thi có 276 đội thi, gồm 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tham dự, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức, với chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Đưa STEM, robotics đến gần hơn với thanh thiếu nhi mọi miền



Bí thư Trung Ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tổng kết cuộc thi - Ảnh: VỈNH DỲ

Bí thư Trung Ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói cuộc thi không chỉ tạo một sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện khả năng lắp ráp, lập trình hay điều khiển robot, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trước những thử thách.

“Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và thi đấu, các em được học cách biến ý tưởng thành sản phẩm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và nhận ra rằng những lần chưa thành công cũng có thể mở ra những cách tiếp cận, những giải pháp sáng tạo hơn”, anh Lâm nói.

Anh Lâm nhấn mạnh cần chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ và robotics cho thanh thiếu nhi ở các địa phương, nhất là những khu vực còn khó khăn về điều kiện học tập.

Các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với ngành giáo dục, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ phát triển hoạt động STEM, robotics trong trường học, câu lạc bộ và các thiết chế thanh thiếu nhi, tạo cơ hội để học sinh ở mọi vùng miền, hoàn cảnh được khám phá khoa học và phát huy sáng tạo.

Các đội thi háo hức tranh tài - Ảnh: TDTU

90 phút lập trình, thử nghiệm và 180 giây thi đấu quyết định

Các đội bảng R1 (tiểu học), R2 (THCS), R3 (THPT) được tuyển chọn từ vòng khu vực; bảng R4 (mở rộng) tham gia trực tiếp vòng chung kết.

Tại chung kết, các bảng R1, R2, R3 thi đấu với chủ đề “Star Cruise - Hành trình liên ngân hà”; bảng R4 tranh tài với chủ đề “Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại”. Thí sinh vận dụng kiến thức kỹ thuật, lập trình và điều khiển robot để hoàn thành nhiệm vụ.

Các đội R1, R2, R3 có 90 phút chuẩn bị, lập trình và chạy thử robot trước hai lượt thi chính thức, mỗi lượt tối đa 180 giây. Riêng bảng R4 thi đấu theo thể thức loại trực tiếp giữa robot tự động và robot điều khiển.

Giải nhất bảng R3 - Nguyễn Hữu Hoài Nghĩa, Võ Hải Yến (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: VỈNH DỲ

Em Võ Hải Yến (giải nhất bảng R3) cho biết cùng và bạn đồng hành đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi và hoàn thiện sản phẩm. Hải Yến rất vui, tự hào khi những nỗ lực của cả hai được đền đáp.

“Trong quá trình chuẩn bị, tụi em phải trải qua nhiều công đoạn nghiên cứu để hoàn thiện phần thi cho vòng chung kết hôm nay. Đây là một cuộc thi rất quan trọng đối với tụi em. Tụi em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã nỗ lực, cố gắng hết mình”, Hải Yến chia sẻ.

“Thầy là người đã truyền cảm hứng tham gia nghiên cứu. Xuất phát từ niềm đam mê và sở thích về cơ khí, tụi em đã cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu và phát triển với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất”, Hải Yến cho biết.

Anh Nguyễn Hữu Hoài Chương (phụ huynh, Lâm Đồng) xúc động và tự hào khi các con được vinh danh.

Anh Chương bày tỏ trong bối cảnh công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, gia đình và nhà trường luôn chú trọng tạo điều kiện để các em tiếp cận với công nghệ mới.

"Cuộc thi không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích mà còn giúp các em có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân", anh nói.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc, gồm giải nhất toàn đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, giải nhì toàn đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đồng Nai, giải ba toàn đoàn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Trao giải cho các đội thi, thí sinh xuất sắc, gồm 4 giải nhất, 12 giải nhì, 16 giải ba ở 4 bảng.

Trao giải nhất, nhì và ba cho các đội thi - Ảnh: LÊ HUY - VỈNH DỲ