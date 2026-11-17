Vị trí bến khách ngang sông Cồn Khương - Ảnh: CA LINH

Ngày 17-11, một lãnh đạo UBND phường Cái Khế (TP Cần Thơ) xác nhận có một đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tại bến phà chở khách ngang sông (bến phà) Cồn Khương với giá khởi điểm hơn 15,6 tỉ đồng, thời hạn khai thác 5 năm, chưa bao gồm thuế.

Theo phương án đấu giá, tài sản khai thác nằm cuối đường Nguyễn Văn Cừ, tiếp giáp bờ phải sông Hậu, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế. Phạm vi khai thác gồm cả hai đầu bến phà Cồn Khương và bến Thành Lợi (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Bến phà Cồn Khương được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 theo hình thức đấu giá quyền khai thác dịch vụ đò, phà ngang sông.

Công trình từng góp phần rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân giữa hai địa phương.

Tuy nhiên, đến năm 2020, bến phà ngừng hoạt động. Từ đó, người dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp muốn sang TP Cần Thơ học tập, làm việc phải đi đường vòng qua cầu Cần Thơ, khiến quãng đường di chuyển kéo dài hơn.

Đáng chú ý, từ tháng 7-2021, thời hạn đấu giá quyền khai thác bến phà đã hết hiệu lực. Dù vậy, phải đến nay, việc đấu giá khai thác tài sản này mới được tổ chức lại, mở ra cơ hội khôi phục hoạt động của tuyến phà kết nối đôi bờ sông Hậu.