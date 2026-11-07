Bến phà Đại Ngãi cải tiến cách bán vé, tài xế ngồi trên xe vẫn mua được

Nhân viên Bến phà Đại Ngãi đến tận cửa xe bán vé cho tài xế - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 7-11, ông Nguyễn Hồng Thái - Bến trưởng Bến phà Đại Ngãi - cho biết đơn vị đã đưa máy POS vào phục vụ bán vé ở hai đầu bờ phía Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) - Cầu Quan (tỉnh Vĩnh Long) và ngược lại.

"Chúng tôi điều động anh em luân phiên trực bán vé đến cửa xe cho tài xế, được người dân khen ngợi. Riêng phà từ bờ Đại Ngãi - Cù Lao Dung và ngược lại, do hiện cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành, lượng xe ít nên vẫn tổ chức bán vé xe ô tô như trước đây", ông Thái cho hay.

Ông Thái chia sẻ đơn vị đang tính toán để tiếp tục cải tiến khâu bán vé, đầu tư cửa lùa tự động dành cho làn xe gắn máy để phục vụ người dân ngày tốt hơn.

Tuyến quốc lộ 60 từ Cần Thơ đi Vĩnh Long hiện phải qua 2 chuyến phà. Riêng chuyến phà bờ Cù Lao Dung - Cầu Quan lưu lượng xe mỗi ngày khá đông.

Anh Trung, một tài xế xe tải chuyên thu mua trái cây ở Cần Thơ để tiêu thụ các tỉnh chia sẻ rất vui khi thấy Bến phà Đại Ngãi cho nhân viên đến tận xe bán vé.

"Tôi đi cung đường đi hơn 20 năm. Mỗi lần đến phà, tôi rất ngại xuống xe lội bộ mua vé tại quầy. Lúc đó tôi ước gì có người đến tận cửa xe bán vé cho mình. Giờ đã thành hiện thực. Tôi rất vui. Còn bờ Đại Ngãi qua Cù Lao Dung, có mua vé tại quầy cũng không sao, vì xe ít nên gần quầy, không phải chờ đợi lâu", anh Trung nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ từng phản ánh ý kiến của nhiều tài xế ô tô khi phải dừng xe đi bộ đến quầy để mua vé qua phà. Khi đó, một số tài xế cho biết có thời điểm xe nhiều, phải đậu nối đuôi hàng dài.

Hôm nào trời nắng còn đỡ cực, chứ mưa gió, mua được vé đã bị ướt như chuột lột. Do vậy, việc Bến phà Đại Ngãi đưa ứng dụng công nghệ, cho nhân viên đến tận xe bán vé cho tài xế nhận được nhiều lời khen ngợi.