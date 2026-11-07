Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bến phà Đại Ngãi cải tiến cách bán vé, tài xế ngồi trên xe vẫn mua được

tác giả
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Bến phà Đại Ngãi ứng dụng máy POS, cử nhân viên đến tận cửa xe bán vé, giúp tài xế không phải xuống xe đi bộ đến quầy như trước.

Phà Đại Ngãi đã đầu tư máy POS, cử nhân viên trực tiếp đến xe bán vé - Ảnh 1.

Nhân viên Bến phà Đại Ngãi đến tận cửa xe bán vé cho tài xế - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 7-11, ông Nguyễn Hồng Thái - Bến trưởng Bến phà Đại Ngãi - cho biết đơn vị đã đưa máy POS vào phục vụ bán vé ở hai đầu bờ phía Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) - Cầu Quan (tỉnh Vĩnh Long) và ngược lại.

"Chúng tôi điều động anh em luân phiên trực bán vé đến cửa xe cho tài xế, được người dân khen ngợi. Riêng phà từ bờ Đại Ngãi - Cù Lao Dung và ngược lại, do hiện cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành, lượng xe ít nên vẫn tổ chức bán vé xe ô tô như trước đây", ông Thái cho hay.

Ông Thái chia sẻ đơn vị đang tính toán để tiếp tục cải tiến khâu bán vé, đầu tư cửa lùa tự động dành cho làn xe gắn máy để phục vụ người dân ngày tốt hơn.

Tuyến quốc lộ 60 từ Cần Thơ đi Vĩnh Long hiện phải qua 2 chuyến phà. Riêng chuyến phà bờ Cù Lao Dung - Cầu Quan lưu lượng xe mỗi ngày khá đông.

Anh Trung, một tài xế xe tải chuyên thu mua trái cây ở Cần Thơ để tiêu thụ các tỉnh chia sẻ rất vui khi thấy Bến phà Đại Ngãi cho nhân viên đến tận xe bán vé. 

"Tôi đi cung đường đi hơn 20 năm. Mỗi lần đến phà, tôi rất ngại xuống xe lội bộ mua vé tại quầy. Lúc đó tôi ước gì có người đến tận cửa xe bán vé cho mình. Giờ đã thành hiện thực. Tôi rất vui. Còn bờ Đại Ngãi qua Cù Lao Dung, có mua vé tại quầy cũng không sao, vì xe ít nên gần quầy, không phải chờ đợi lâu", anh Trung nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ từng phản ánh ý kiến của nhiều tài xế ô tô khi phải dừng xe đi bộ đến quầy để mua vé qua phà. Khi đó, một số tài xế cho biết có thời điểm xe nhiều, phải đậu nối đuôi hàng dài. 

Hôm nào trời nắng còn đỡ cực, chứ mưa gió, mua được vé đã bị ướt như chuột lột. Do vậy, việc Bến phà Đại Ngãi đưa ứng dụng công nghệ, cho nhân viên đến tận xe bán vé cho tài xế nhận được nhiều lời khen ngợi.

Phà Đại Ngãi đã đầu tư máy POS, cử nhân viên trực tiếp đến xe bán vé - Ảnh 2.Qua phà Đại Ngãi, tại sao phải bắt tài xế xuống xe lội bộ mua vé?

Xe ô tô đi từ TP Cần Thơ qua tỉnh Vĩnh Long, theo hướng quốc lộ 60, phải qua phà Đại Ngãi. Tại đây, tài xế buộc phải xuống xe lội bộ mua vé, gây nhiều phiền phức cho người dân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Máy PoS bán vé bến phà Vĩnh Long

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất