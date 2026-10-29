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TP.HCM ban hành giá vé mới qua phà Cát Lái, Bình Khánh

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa ban hành khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh.

TP.HCM ban hành giá vé qua phà Cát Lái, Bình Khánh - Ảnh 1.

Người dân qua phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè cũ và huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó, UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong trên cơ sở mức giá tối đa được duyệt, định giá cụ thể trong khung giá được ban hành để thực hiện công khai mức thu giá dịch vụ, kê khai giá, thực hiện miễn giá dịch vụ cho các đối tượng sử dụng phà Cát Lái, Bình Khánh theo quy định.

Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong tổ chức thực hiện thu theo khung giá quy định.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành để thay thế quyết định trước đó ban hành vào ngày 28-3-2025 của UBND TP.HCM về khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh.

Cụ thể mức giá của một số phương tiện phổ biến như sau:

Người đi bộ và xe đạp giá tối thiểu tại cả hai phà là 2.000 đồng, tối đa là 4.000 đồng.

Người đi xe gắn máy giá tối thiểu tại phà Cát Lái là 5.000 đồng, tối đa là 7.000 đồng; tại phà Bình Khánh tối thiểu là 7.000 đồng, tối đa là 9.000 đồng.

Giá vé cụ thể người và các phương tiện qua phà Cát Lái và Bình Khánh:

STTLoại phương tiệnĐơn vị tínhPhà Cát LáiPhà Bình Khánh
1Người đi bộ và xe đạpLượtTối thiểu: 2.000 đồng
Tối đa: 4.000 đồng

Tối thiểu: 2.000 đồng

Tối đa: 4.000 đồng

2

Người đi xe gắn máy

Lượt

Tối thiểu: 5.000 đồng

Tối đa: 7.000 đồng

Tối thiểu: 7.000 đồng

Tối đa: 9.000 đồng

3Xe thô sơ không hàng

Lượt

Tối thiểu: 8.000 đồng

Tối đa: 10.000 đồng

Tối thiểu: 10.000 đồng

Tối đa: 12.000 đồng

4Xe thô sơ có hàng

Lượt

Tối thiểu: 17.000 đồng

Tối đa: 21.000 đồng

Tối thiểu: 19.000 đồng

Tối đa: 25.000 đồng

5Xe ba bánh

Lượt

Tối thiểu: 11.000 đồng

Tối đa: 14.000 đồng

Tối thiểu: 13.000 đồng

Tối đa: 17.000 đồng

6Ô tô dưới 7 chỗ

Lượt

Tối thiểu: 31.000 đồng

Tối đa: 39.000 đồng

Tối thiểu: 37.000 đồng

Tối đa: 47.000 đồng

7Xe khách 7 đến dưới 20 chỗ

Lượt

Tối thiểu: 38.000 đồng

Tối đa: 48.000 đồng

Tối thiểu: 45.000 đồng

Tối đa: 59.000 đồng

8Xe khách 20 đến 30 chỗ

Lượt

Tối thiểu: 42.000 đồng

Tối đa: 52.000 đồng

Tối thiểu: 50.000 đồng

Tối đa: 64.000 đồng

9Xe tải dưới 3 tấn

Lượt

Tối thiểu: 51.000 đồng

Tối đa: 63.000 đồng

Tối thiểu: 62.000 đồng

Tối đa: 81.000 đồng

10Xe tải 3 đến dưới 5 tấn

Lượt

Tối thiểu: 61.000 đồng

Tối đa: 77.000 đồng

Tối thiểu: 74.000 đồng

Tối đa: 96.000 đồng

11Xe tải 5 đến dưới 7 tấn

Lượt

Tối thiểu: 93.000 đồng

Tối đa: 117.000 đồng

Tối thiểu: 123.000 đồng

Tối đa: 160.000 đồng

12Xe tải 7 tấn đến dưới 10 tấn

Lượt

Tối thiểu: 120.000 đồng

Tối đa: 150.000 đồng

Tối thiểu: 149.000 đồng

Tối đa: 194.000 đồng

13Xe tải 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơ moóc

Lượt

Tối thiểu: 141.000 đồng

Tối đa: 175.000 đồng

Tối thiểu: 173.000 đồng

Tối đa: 225.000 đồng

14Xe tải 13 đến dưới 15 tấn

Lượt

Tối thiểu: 169.000 đồng

Tối đa: 210.000 đồng

Tối thiểu: 199.000 đồng

Tối đa: 259.000 đồng

15Xe tải 15 tấn trở lên

Lượt

Tối thiểu: 239.000 đồng

Tối đa: 298.000 đồng

Tối thiểu: 296.000 đồng

Tối đa: 385.000 đồng

16Xe đầu kéo có rơ moóc

Lượt

Tối thiểu: 309.000 đồng

Tối đa: 385.000 đồng

Tối thiểu: 372.000 đồng

Tối đa: 48.000 đồng

17Xe khách trên 30 chỗ

Lượt

Tối thiểu: 63.000 đồng

Tối đa: 79.000 đồng

Tối thiểu: 74.000 đồng

Tối đa: 96.000 đồng

TP.HCM ban hành giá vé qua phà Cát Lái, Bình Khánh - Ảnh 2.Dự án cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh do Masterise làm nhà đầu tư tiến độ ra sao?

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,3km, trong đó phần cầu dài khoảng 3km, còn lại là đường dẫn.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong bến phà Cát Lái phà Bình Khánh

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