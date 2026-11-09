Bến phà tạm dừng, những chuyến ca nô biên phòng thành 'nhịp cầu' nối đôi bờ Trường Giang

Học sinh được cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ lên ca nô, mặc áo phao an toàn khi qua sông - Ảnh: THÚY HIỀN

Hơn 11h trưa, giữa cái nắng oi ả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh vẫn miệt mài điều khiển ca nô đưa đón người dân qua sông Trường Giang.

Chiếc phà duy nhất nối hai thôn Hòa Bình và Hòa An (xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) đang tạm dừng để bảo dưỡng, kiểm định an toàn kỹ thuật. Đi đường vòng phải thêm khoảng 15km nên bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Ca nô biên phòng nối nhịp đôi bờ

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Tam Anh đã có công văn đề nghị hỗ trợ và nhận được sự phối hợp nhanh chóng từ lực lượng biên phòng.

Để đảm bảo học sinh không bị gián đoạn việc học, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lở (Đồn Biên phòng Tam Thanh) phối hợp cùng các tổ công tác địa bàn thông báo rộng rãi lịch trình đưa đón, đồng thời bố trí tổ công tác từ 3-4 đồng chí túc trực mỗi ca.

Các chuyến bắt đầu từ khoảng 6h sáng, đón học sinh trở về vào hơn 10h trưa; buổi chiều triển khai từ 13h15, linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Không chỉ phục vụ học sinh các cấp, lực lượng biên phòng còn hỗ trợ người dân qua sông mua sắm hàng hóa thiết yếu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh đưa đón học sinh qua sông Trường Giang bằng ca nô - Ảnh: NVCC

Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, cho biết: “Ngay khi nắm thông tin phà tạm ngưng hoạt động, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ. Đây đã là đợt 3 của hoạt động đưa đò này. Mục đích chủ yếu là đưa đón các em học sinh để các em đến trường, không bị bỏ dở buổi học”.

Đảm nhận nhiệm vụ điều khiển phương tiện trong những chuyến đón đưa, anh Nguyễn Văn Hậu, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh, cho biết thời gian đầu triển khai cũng gặp không ít trở ngại do thời tiết, nhất là những hôm có mưa, gió.

“Tuy nhiên với kinh nghiệm và chuyên môn lái ca nô, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để đưa học sinh đi học đúng giờ, người dân cập bến an toàn. Ngoài những khung giờ cố định, nếu người dân có nhu cầu cần thiết qua sông, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ”, anh Hậu chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hậu, cán bộ lái ca nô, điều khiển phương tiện đưa đón học sinh, bảo đảm an toàn trên mỗi chuyến đi - Ảnh: THÚY HIỀN





Những chuyến đò nặng tình quân dân

Quãng sông mỗi lượt di chuyển chỉ khoảng 200m, nhưng với những học sinh nhỏ tuổi, việc lên xuống ca nô vẫn cần sự hỗ trợ tận tình.

Trước mỗi chuyến đi, phương tiện được kiểm tra kỹ lưỡng; áo phao, phao cứu sinh được chuẩn bị đầy đủ. Các em được hướng dẫn mặc áo phao, ổn định chỗ ngồi và tuân thủ những quy định an toàn khi di chuyển trên sông.

Với học sinh tiểu học, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ các em lên xuống ca nô, có khi phải bồng bế để bảo đảm an toàn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đưa đón, các anh còn chủ động hỏi thăm, nắm bắt giờ tan học của từng em để điều phối chuyến đi phù hợp.

Chung Hoàn Khải, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Khuyến, cho biết em thường có mặt tại bến lúc 6h20 để được các chú bộ đội đưa sang sông.

“Mỗi khi lên ca nô, em cảm thấy rất an toàn và thấy các chú rất nhiệt tình. Đến lúc đi học về, các chú cũng đưa chúng em qua sông đúng giờ. Em rất quý mến các chú bộ đội biên phòng”, Khải nói.

Người cán bộ biên phòng túc trực tại bến, chờ đón học sinh sau giờ tan trường - Ảnh: THÚY HIỀN

Cùng trường, Nguyễn Đức Hiển, học sinh lớp 7, nhớ lại sự chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ trong từng chuyến đi: “Buổi sáng, khi xuống ca nô, các chú đều đưa áo phao cho em mặc, hướng dẫn bảo đảm an toàn rồi mới cho ngồi xuống. Lúc lên ca nô, các chú luôn đỡ tay chúng em. Em cảm thấy rất yên tâm”.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Vương, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đồn Biên phòng Tam Thanh luôn xác định công tác giúp dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo phát triển kinh tế - xã hội và an sinh là trách nhiệm thường xuyên của người lính biên phòng.

“Chúng tôi luôn xác định những phần việc như đưa đón học sinh đến trường là một nhiệm vụ thiết thực, thể hiện trách nhiệm của bộ đội biên phòng đối với Nhân dân. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết những tình huống phát sinh, giúp người dân ổn định cuộc sống”, Trung tá Vương nhấn mạnh.

Khi chiếc phà sớm hoàn thành việc sửa chữa, kiểm định và trở lại hoạt động, những chuyến ca nô hỗ trợ của người lính biên phòng sẽ khép lại. Nhưng sự tận tình, trách nhiệm trong từng lượt đưa đón sẽ còn đọng lại trong lòng người dân, đặc biệt là những học sinh đã được các chú bộ đội chở qua sông mỗi ngày.