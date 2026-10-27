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Bộ đội biên phòng TP.HCM phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh biên giới biển

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM và Đảng ủy 15 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển ký kết quy chế phối hợp, tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh biên giới biển - Ảnh 1.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, và lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển TP.HCM ký quy chế phối hợp - Ảnh: VĂN DANH

Chiều 27-10, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM và Đảng ủy 15 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng các đơn vị Bộ đội biên phòng trên địa bàn.

Tham dự, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và Đảng ủy 15 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới ký kết quy chế phối hợp với các nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quy chế cũng xác định khi có tình huống đột xuất, hai bên kịp thời trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình biên giới, vùng biển và các chủ trương, nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh và giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồn biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh biên giới biển - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: QUANG TIẾN

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng của thành phố có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. 

Theo ông Tuấn, việc ký kết quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu các đơn vị sớm cụ thể hóa các nội dung quy chế thành chương trình, kế hoạch hành động sát với địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp chống vi phạm IUU. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền vùng biển, khu vực cảng cửa khẩu góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh biên giới biển - Ảnh 4.Bộ đội biên phòng TP.HCM kịp thời đưa ngư dân nghi bị tai biến trên biển vào bờ điều trị

Ngày 11-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận một ngư dân nghi bị tai biến nhẹ khi đang đánh bắt hải sản trên biển về bờ chữa trị.

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TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: biên giới biển TP.HCM bộ đội biên phòng

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