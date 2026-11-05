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Ngư dân Đà Nẵng thủng dạ dày trên biển, biên phòng Quảng Trị ứng cứu kịp thời

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Một ngư dân quê Đà Nẵng thủng dạ dày, đau bụng dữ dội khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức cứu hộ, đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Ngư dân Đà Nẵng thủng dạ dày trên biển, biên phòng Quảng Trị ứng cứu kịp thời - Ảnh 1.

Ngư dân được biên phòng Quảng Trị đưa đi cấp cứu vì thủng dạ dày trên biển - Ảnh: T.G.

Ngày 5-11, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa tổ chức cứu hộ, đưa một ngư dân bị thủng dạ dày khi đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 4-11, đồn này nhận được tin báo về tình trạng sức khỏe bất thường của ông Hà Nhưng (trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng), là thuyền viên tàu cá ĐNa-90778-TS. Ông Nhưng bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cho quân y của đồn hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phương án ứng cứu.

Đến 21h cùng ngày, tổ cứu hộ của biên phòng cùng một thuyền đánh cá của ngư dân địa phương đã tiếp cận được tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ.

Ông Nhưng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Theo thông tin cập nhật vào sáng 5-11, bác sĩ xác định ông Nhưng bị thủng dạ dày.

Sau khi được phẫu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị hồi phục tích cực.

Ngư dân Đà Nẵng thủng dạ dày trên biển, biên phòng Quảng Trị ứng cứu kịp thời - Ảnh 2.Nhà giàn DK1/10 kịp thời cấp cứu ngư dân bị thương nặng ngày mùng 6 Tết

Nhận tín hiệu cầu cứu từ tàu cá, lực lượng quân y nhà giàn DK1/10 (Vùng 2 Hải quân) đã nhanh chóng tiếp cận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

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    Chủ đề: Đà Nẵng thủng dạ dày biên phòng Quảng Trị ngư dân

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