Hai chiếc xe máy bị lấy nhầm - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau vụ lấy nhầm xe máy hy hữu ở Cần Thơ, vấn đề được bạn đọc quan tâm là nguyên lý hoạt động của ổ khóa và khả năng chìa khóa của xe này có thể mở được xe khác.

Không ít người cho biết từng gặp tình huống tương tự, nhất là với những xe đã sử dụng lâu năm.

Nhiều người cũng lấy nhầm xe máy

Bạn đọc phil****@gmail.com đặt vấn đề: "Nhầm xe mà chìa khóa cũng mở được sao?". Trong khi đó, bạn đọc trin****@gmail.com lý giải: "Chìa khóa quá cũ, đã mòn nên mới chạy được!".

Bạn đọc minh@gail.com cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân: "Tôi cũng gặp trường hợp gần tương tự, 1 lần có người quen mượn xe Dream của tôi, lúc sau họ mang trả xe cho tôi... Hết hồn không phải xe của mình, tôi và người bạn vội chạy xe ra chỗ gửi xe và nói với người coi xe và đổi lại xe của mình mang về. May mắn mọi việc đều ổn".

Trong khi đó, bạn đọc Huythanh đặt vấn đề về sự khác biệt giữa các loại khóa xe máy: "Anh em sửa xe nhìn thì biết dòng này dùng chìa hay smartkey? Xe dùng chìa thì có thể bị lờn, vặn tắt mở nhiều bi sẽ mòn có thể mở được xe khác".

Thực tế, nhiều người cũng kể lại những lần bản thân hoặc người quen từng lấy nhầm xe do phương tiện có kiểu dáng, màu sắc giống nhau.

Bạn đọc Hưng chia sẻ: "Chuyện bình thường, tôi đã từng lấy xe người khác chạy về, đến nhà mới biết nhầm vì 2 xe giống nhau và chìa khóa xe mình mở được xe kia luôn".

Còn bạn đọc Nguyễn Liêm kể: "Tôi cũng một lần lấy nhầm xe như thế ở quán, xe của tôi là xe Dream 2 mới mua, hai cái hệt nhau, khi về đến nhà mới biết nhầm liền đưa ra chỗ cũ trả lấy xe của mình về. Mọi chuyện đều có thể".

Không chỉ thắc mắc về ổ khóa, nhiều bạn đọc còn cho rằng người điều khiển xe có thể nhận ra sự khác biệt thông qua biển số, yên xe, hệ thống phanh và những đặc điểm riêng của phương tiện.

Bạn đọc nms1@gmail.com bình luận: "Đã bị theo dõi, còn cái yên, cái biển số, thắng tay, thắng chân... chạy vài mét là biết lộn liền, cảm giác sẽ rất lạ, cái này là cố tình nè".

Tuy nhiên, bạn đọc dail@gmail.com không đồng tình với nhận định này và cho rằng: "Lớn tuổi rồi không phải còn trẻ, đôi khi hơi khác nhưng không để ý. Người ta đã tự đến trình báo công an mà cố tình gì".

Ổ khóa có thể bị lờn

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vào sáng 10-11, bà T.T.B. (64 tuổi, ngụ khu vực Bình An, phường Long Bình, TP Cần Thơ) đi chợ và vô tình lấy nhầm chiếc xe máy hiệu H.V. màu đỏ của ông N.V.S. (72 tuổi, ngụ khu vực Bình Tân, phường Long Bình).

Nguyên nhân là hai phương tiện cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sơn nên bà B. đã không nhận ra mình đã lấy nhầm xe.

Sau khi phát hiện xe không còn, nghĩ rằng phương tiện bị mất trộm, ông S. đã đến trụ sở Công an phường Long Bình trình báo. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng hỗ trợ xác minh, truy tìm phương tiện.

Đáng chú ý, chưa đầy một giờ sau, bà B. cũng đến trụ sở công an trình báo việc vô tình lấy nhầm xe của người khác tại chợ.

Công an trao trả phương tiện cho chính chủ - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi xác minh giấy tờ và chủ sở hữu, Công an phường Long Bình đã bàn giao nguyên vẹn chiếc xe máy cho ông S., bà B. cũng chân thành xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn. Cả hai đều gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ giải quyết sự việc nhanh chóng.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, anh V., thợ chuyên sửa chữa và bảo trì xe máy tại TP Cần Thơ, cho biết qua hình ảnh, có thể nhận thấy cả hai chiếc xe máy hiệu H.V. đều thuộc đời khá cũ.

Dòng xe H.V. đầu tiên xuất hiện trên thị trường khoảng năm 2011. Đến năm 2018, dòng xe này mới bắt đầu được trang bị hệ thống khóa thông minh smartkey, thay thế ổ khóa và chìa khóa cơ truyền thống bằng công nghệ khóa điện tử.

Theo anh V., sau thời gian dài sử dụng, ổ khóa cơ có thể bị lờn, mòn, dẫn đến tình trạng chìa khóa không đúng chủng loại vẫn có thể tra vào và xoay mở được. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra đối với các dòng xe đời mới được trang bị hệ thống khóa thông minh smartkey.

Phân biệt hành vi vô ý lấy nhầm tài sản với tội trộm cắp tài sản Theo luật sư Lê Quang Vũ - Đoàn luật sư TPHCM - Điều 173 Bộ luật Hình sự hiện hành, tội "trộm cắp tài sản" đòi hỏi người thực hiện phải có ý thức chiếm đoạt tài sản của người khác. Nói cách khác, người đó phải nhận thức được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vẫn cố ý lén lút lấy tài sản nhằm chiếm đoạt. Ngược lại, nếu người lấy thực sự nhầm lẫn, tin rằng chiếc xe đó là xe của mình và không có ý thức chiếm đoạt tài sản của người khác thì không có đủ cơ sở để xác định lỗi cố ý trực tiếp của tội "trộm cắp tài sản". Để làm rõ vấn đề này, cần đánh giá tổng hợp các tình tiết như: hai phương tiện có giống nhau về nhãn hiệu, kiểu dáng, màu sơn hay không? Vị trí để xe và hoàn cảnh xảy ra sự việc? Người lấy có nhận biết hoặc kiểm tra đặc điểm riêng của xe hay không? Diễn biến hành vi sau khi lấy xe? thời điểm phát hiện nhầm lẫn và cách thức xử lý sau đó. Đặc biệt, việc người lấy chủ động trình báo, giao trả tài sản ngay sau khi phát hiện nhầm lẫn là tình tiết có giá trị chứng minh đáng kể về nhận thức và ý chí của họ. Trong vụ việc tại Cần Thơ, hai xe cùng nhãn hiệu, kiểu dáng, màu sơn, người phụ nữ cũng chủ động đến cơ quan công an trình báo chưa đầy một giờ sau đó. Đây là những dữ kiện phù hợp với khả năng lấy nhầm do sơ suất không phải hành vi cố ý chiếm đoạt. Tuy nhiên, việc kết luận vẫn phải dựa trên kết quả xác minh đầy đủ và khách quan.