Giao xe máy điện, xe đạp điện cho con khi chưa đủ tuổi, phụ huynh không vô can

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại địa bàn Phan Thiết - Ảnh: ĐOÀN VŨ

Xe đạp điện, xe máy điện ngày càng phổ biến trên thị trường, vì vậy nhiều phụ huynh mua cho con em đi học. Nhưng điều kiện để được chạy các loại xe này ra sao?

Theo một cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trên thị trường có rất nhiều chủng loại xe đạp điện, xe máy điện. Nếu là xe máy điện, người lái phải đủ 16 tuổi trở lên. Còn xe đạp điện chưa giới hạn độ tuổi.

Tuy nhiên, nhiều xe đạp điện đang độ chế, nâng công suất, tốc độ. Việc độ chế, thay động cơ sẽ làm thay đổi các thông số kỹ thuật, lúc chạy không bảo đảm an toàn.

Theo cán bộ này, nếu phụ huynh giao xe điện, xe đạp điện cho con mình chạy nhưng chưa đủ tuổi hoặc xe độ chế sẽ bị truy trách nhệm. Trường hợp gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị khởi tố.

Tại tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học còn diễn biến phức tạp. Ở tỉnh vẫn còn học sinh chưa đủ tuổi chạy xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện…

Từ đầu năm học đến nay, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi sinh viên và học sinh, làm 56 người chết, 72 người bị thương. Trong đó, có 23 học sinh tử vong và 28 học sinh bị thương.

Đáng chú ý, 26 vụ tai nạn do học sinh là người gây tai nạn, làm 13 người chết và 21 người bị thương.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có tính lâu dài nhằm hình thành văn hóa giao thông an toàn.

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại địa bàn Phan Thiết - Ảnh: ĐOÀN VŨ

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện, không để xảy ra tình trạng chỉ đạo chung chung, hình thức, phát hiện vi phạm nhưng không xử lý dứt điểm.

Công an tỉnh Lâm Đồng phải chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ học sinh đến trường, tan học, buổi tối và ngày nghỉ, tập trung tại những tuyến đường, địa bàn có nhiều trường học.

Còn công an cấp xã phối hợp với nhà trường kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi giữ xe, khu vực cổng trường; mời phụ huynh có con em vi phạm đến làm việc, ký cam kết phối hợp quản lý, giáo dục.

Thế nào là xe điện, xe đạp điện, xe gắn máy? Theo Cục Cảnh sát giao thông, nhiều phụ huynh cho rằng xe có bàn đạp là "xe đạp điện", học sinh có thể sử dụng. Tuy nhiên, cách xác định loại xe phải căn cứ vào đặc tính kỹ thuật, không chỉ dựa vào hình dáng hay tên gọi quảng cáo. Cụ thể, đối với xe đạp điện thì động cơ phải ngắt trợ lực khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25km/h. Pháp luật không quy định về độ tuổi điều khiển xe, nhưng tốt nhất là từ 13-14 tuổi trở lên (vì các cháu đã được học pháp luật, quy tắc giao thông và có kiến thức về kỹ năng lái xe đạp an toàn). Còn xe gắn máy điện thì vận tốc thiết kế không quá 50km/h, công suất động cơ không quá 4kW và người chạy phải đủ 16 tuổi. Riêng xe mô tô điện có công suất trên 4kW và người lái phải từ đủ 18 tuổi, có giấy phép lái xe phù hợp. Như vậy, dù có bàn đạp nhưng nếu động cơ vẫn tạo lực kéo khi người lái ngừng đạp hoặc thông số kỹ thuật vượt giới hạn của xe đạp điện thì phương tiện có thể được xác định là xe gắn máy hoặc xe mô tô. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo phụ huynh khi mua xe cho con cần: kiểm tra hồ sơ, phiếu xuất xưởng và thông số kỹ thuật; lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi; không chỉ tin vào tên gọi "xe đạp điện", "xe máy điện" hoặc việc xe có bàn đạp.