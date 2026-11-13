Người phụ nữ say rượu lái xe máy 'bay' qua kênh ở Cà Mau, dân mạng khuyên nên hạn chế rượu bia

Chiếc xe máy được cho "bay" qua vỏ lãi sang bờ kênh kia - Ảnh: MXH

Ngày 13-11, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do một phụ nữ chạy xe máy gây ra trong lúc say rượu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 12-11, bà L.T.P. (57 tuổi, ngụ ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển) chạy xe máy trên tuyến lộ Bờ Nam Sông Đốc, hướng về Mũi Tàu. Khi đến khu vực trên, do không làm chủ được tốc độ, xe máy của bà P. đã lao thẳng và "bay" qua một con kênh nhỏ.

Vụ việc làm chiếc xe văng sang bờ bên kia, nằm gọn trên bãi bùn ven bờ cây mắm. Rất may mắn, bà P. không bị thương tích nghiêm trọng, mà chỉ bị sây sát vùng mũi.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh bà P. ngồi bên bờ kênh trong tình trạng say xỉn, còn chiếc xe máy nằm vắt vẻo bên kia mép kênh. Đáng chú ý, tại đây có một chiếc vỏ lãi đang neo đậu dưới bến, nhưng chiếc xe máy đã "bay" vọt qua vỏ lãi trước khi "đáp" xuống bờ đối diện.

Chỉ sau gần một ngày đăng tải, các đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận.

Bên cạnh những ý kiến hài hước như "ông bà gánh còng lưng pha này", "bay như phim hành động", nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại, khuyên người phụ nữ nên hạn chế rượu bia để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và người đi đường.