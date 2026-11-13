Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người phụ nữ say rượu lái xe máy 'bay' qua kênh ở Cà Mau, dân mạng khuyên nên hạn chế rượu bia

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Chạy xe máy trong lúc say rượu, người phụ nữ cho xe 'bay' luôn qua kênh ở xã Sông Đốc, Cà Mau, khiến nhiều người bày tỏ lo ngại.

Người phụ nữ say rượu lái xe máy 'bay' qua kênh ở Cà Mau, dân mạng khuyên nên hạn chế rượu bia - Ảnh 1.

Chiếc xe máy được cho "bay" qua vỏ lãi sang bờ kênh kia - Ảnh: MXH

Ngày 13-11, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do một phụ nữ chạy xe máy gây ra trong lúc say rượu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 12-11, bà L.T.P. (57 tuổi, ngụ ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển) chạy xe máy trên tuyến lộ Bờ Nam Sông Đốc, hướng về Mũi Tàu. Khi đến khu vực trên, do không làm chủ được tốc độ, xe máy của bà P. đã lao thẳng và "bay" qua một con kênh nhỏ.

Vụ việc làm chiếc xe văng sang bờ bên kia, nằm gọn trên bãi bùn ven bờ cây mắm. Rất may mắn, bà P. không bị thương tích nghiêm trọng, mà chỉ bị sây sát vùng mũi. 

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh bà P. ngồi bên bờ kênh trong tình trạng say xỉn, còn chiếc xe máy nằm vắt vẻo bên kia mép kênh. Đáng chú ý, tại đây có một chiếc vỏ lãi đang neo đậu dưới bến, nhưng chiếc xe máy đã "bay" vọt qua vỏ lãi trước khi "đáp" xuống bờ đối diện.

Chỉ sau gần một ngày đăng tải, các đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận. 

Bên cạnh những ý kiến hài hước như "ông bà gánh còng lưng pha này", "bay như phim hành động", nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại, khuyên người phụ nữ nên hạn chế rượu bia để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và người đi đường.

Người phụ nữ say rượu lái xe máy 'bay' qua kênh ở Cà Mau, dân mạng khuyên nên hạn chế rượu bia - Ảnh 2.Xe hơi tông xe máy, cả hai cùng rơi xuống sông Hậu

TTO - Đang chạy từ Châu Đốc về Long Xuyên, xe hơi tông vào xe máy đi ngược chiều khiến cả hai rơi xuống sông Hậu cạnh quốc lộ 91, khu vực ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: say rượu tỉnh Cà Mau mạng xã hội clip lái xe

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất