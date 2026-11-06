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Vụ thất thoát gần 20.000 tỉ: Ngân hàng Nhà nước lập 4 tổ giám sát SCB nhưng không phát hiện sai phạm

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Theo kết luận điều tra, quá trình giám sát hoạt động tín dụng tại SCB, các tổ công tác của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM đã không phát hiện nhiều khoản vay có sai phạm liên quan Công ty BMC, Thiên Ngọc, Nhân Hòa là thiếu trách nhiệm nhưng không xem xét xử lý hình sự.

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Ngân hàng SCB tại quận 1, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Bộ Công an mới ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến sai phạm gây thiệt hại gần 20.0000 tỉ đồng xảy Ngân hàng SCB. 

Trong đó, kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Văn Ngọc (Chủ tịch Công ty BMC, công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Công thương hoạt động trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh khách sạn...) có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng SCB từ tháng 10-2010 đến ngày 31-12-2016.

Trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước có thành lập 4 tổ công tác tham gia giám sát hoạt động cho vay tại SCB. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định các tổ công tác đã không phát hiện nhiều khoản cấp tín dụng có sai phạm liên quan đến BMC và các công ty do Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng dựng lên.

Lập tổ giám sát nhưng không giám sát

Tổ giám sát đầu tiên gồm 4 thành viên do ông Nguyễn Hoàng Minh (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) làm tổ trưởng. 

Tổ có nhiệm vụ giám sát việc sử dụng khoản vay tái cấp vốn, kiểm tra toàn diện hoạt động của SCB hằng ngày và định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình hoạt động của ngân hàng với Giám đốc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống đốc về tình hình hoạt động của SCB từ ngày 20-4-2010 đến 31-12-2011.

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Kết quả điều tra xác định trong thời gian được phân công giám sát hoạt động tín dụng tại SCB, ông Nguyễn Hoàng Minh không thực hiện và cũng không phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ này.

Việc giám sát không được thực hiện dẫn đến không phát hiện Trần Ngọc Phương (Phó tổng giám đốc phụ trách) trực tiếp hoặc chỉ đạo Phan Hữu Phùng (Giám đốc SCB Chi nhánh Nghệ An), Võ Văn Tường (Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Long An), Chiêm Minh Dũng (Giám đốc SCB Chi nhánh Cần Thơ) ký 10 hợp đồng cho giải ngân cho Công ty BMC và Trương Mỹ Lan sử dụng trái pháp luật hơn 1.749 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Hoàng Minh không làm hết trách nhiệm theo quy định, thiếu trách nhiệm trong quản lý hành chính, vi phạm chế độ công tác. 

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Minh không có yếu tố vụ lợi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về Đảng và trách nhiệm hành chính.

Tổ giám sát thứ hai do ông Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) làm tổ trưởng. Tổ có 5 thành viên, thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1-2-2013 đến 6-10-2014.

Kết luận điều tra xác định ông Dũng không thực hiện và không phân công tổ viên thực hiện giám sát hoạt động tín dụng của SCB trong thời gian được giao nhiệm vụ.

Do đó, tổ giám sát không phát hiện Bùi Anh Dũng (Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) ký 2 hợp đồng cho giải ngân cho Nguyễn Văn Hiếu vay 156 tỉ đồng và Hồ Như Ý vay 104 tỉ đồng. Tổng số tiền 260 tỉ đồng được chuyển cho Công ty BMC sử dụng trái pháp luật.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Văn Dũng không làm hết trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong quản lý hành chính, vi phạm chế độ công tác. Do ông Dũng không có yếu tố vụ lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự nhưng kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm về Đảng, trách nhiệm hành chính.

Không phát hiện các khoản vay từ hồ sơ khống

Ngày 3-11-2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn giám sát gồm 6 thành viên, do bà Nguyễn Thị Phi Loan (Phó chánh Thanh tra) làm tổ trưởng, thực hiện giám sát từ ngày 17-12-2014 đến 14-8-2015.

Kết quả điều tra xác định bà Phi Loan phân công bà Trần Thị Hứng thực hiện giám sát hoạt động tín dụng của SCB nhưng không phát hiện hồ sơ cấp tín dụng của Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa. Đây là hai công ty “ma” do Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng dựng lên, lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hàng.

Việc không phát hiện sai phạm dẫn đến không phát hiện Bùi Anh Dũng ký 2 hợp đồng cho Công ty Thiên Ngọc vay hơn 275,6 tỉ đồng và Công ty Nhân Hòa vay hơn 416,4 tỉ đồng, tổng cộng hơn 692 tỉ đồng, để thu lãi nhập gốc không bảo đảm quy định pháp luật.

Khi phát hiện sai phạm, ngày 7-8-2015, bà Phi Loan ký công văn gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc SCB, yêu cầu khẩn trương phục hồi lại hiện trạng ban đầu của các khoản cho vay xử lý lãi dự thu.

Cơ quan điều tra đánh giá bà Trần Thị Hứng và bà Nguyễn Thị Phi Loan không làm hết trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong quản lý hành chính, vi phạm chế độ công tác. Tuy nhiên, hai người không có yếu tố vụ lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về Đảng và trách nhiệm hành chính.

Tổ giám sát thứ tư do ông Nguyễn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng) làm tổ trưởng. Đoàn gồm 6 thành viên, thực hiện giám sát theo bảng phân công từ ngày 30-9-2016 đến 5-7-2019.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Tín phân công bà Trần Thị Hứng thực hiện giám sát hoạt động tín dụng của SCB nhưng không phát hiện ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa.

Do đó, đoàn giám sát không phát hiện Bùi Anh Dũng ký 2 hợp đồng cho Công ty Thiên Ngọc vay hơn 175,8 tỉ đồng và Công ty Nhân Hòa vay hơn 233,9 tỉ đồng, tổng cộng hơn 409,8 tỉ đồng, để thu lãi nhập gốc không bảo đảm quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Tín và bà Trần Thị Hứng không làm hết trách nhiệm theo quy định, thiếu trách nhiệm trong quản lý hành chính, vi phạm chế độ công tác. Tuy nhiên hai người không có yếu tố vụ lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về Đảng và trách nhiệm hành chính.

Vụ thất thoát gần 20.000 tỉ: Ngân hàng Nhà nước lập 4 tổ giám sát SCB nhưng không ai giám sát - Ảnh 5.Xuất hiện người đưa 55,8ha đất ở Tây Ninh để bảo đảm khoản nợ 935 tỉ của bà Trương Mỹ Lan

Sau khi 1.235 tỉ đồng từ các khoản vay của Công ty BMC được chuyển vào hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, còn 935 tỉ đồng chưa được hoàn trả, bà Trương Mỹ Lan cam kết trả khoản tiền này, với tài sản bảo đảm là 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rộng 55,8ha thuộc sở hữu của ông Trần Nhật Bằng.

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TUYẾT MAI
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    Chủ đề: Công ty BMC Tổ giám sát Ngân hàng nhà nước SCB Trương Mỹ Lan Ngân hàng Nhà nước

    Dòng sự kiện: Sai phạm tại Công ty BMC

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