Tình huống va chạm khiến trung vệ Nhật Minh (Công An TP.HCM) rời sân bằng xe cấp cứu - Nguồn: FPT PLAY

Tối 22-11, CLB Công An TP.HCM có chuyến làm khách gặp Hà Tĩnh ở vòng 8 LPBank V-League 1 2026-2027. Khi trận đấu chưa bước qua phút 15, đội khách đã phải chịu tổn thất về nhân sự sau khi trung vệ Nguyễn Nhật Minh gặp chấn thương trong một tình huống tranh chấp.

Pha va chạm xảy ra ở phút 14, gần khu vực cấm địa của Công An TP.HCM. Trong nỗ lực tranh chấp với tiền đạo Charles Atshimene bên phía đội chủ nhà, Nhật Minh gặp va chạm mạnh ở vùng đầu. Trung vệ sinh năm 2003 nằm ôm đầu, đau đớn và không thể tự đứng dậy để tiếp tục thi đấu.

Chứng kiến tình huống va chạm của đồng đội, thủ môn Lê Giang Patrik nhanh chóng rời khung thành, chạy đến vị trí Nhật Minh để kiểm tra. Nhận thấy tình trạng chấn thương không đơn giản, người gác đền của Công An TP.HCM lập tức ra hiệu cho đội ngũ y tế vào sân.

Các nhân viên y tế sau đó nhanh chóng sơ cứu cho Nhật Minh ngay trên sân. Vùng đầu của cầu thủ này bị chảy máu và được quấn băng để xử lý vết thương. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc, Nhật Minh vẫn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng xe cấp cứu để đến bệnh viện kiểm tra.

Trung vệ Nhật Minh va chạm mạnh ở vùng đầu sau tình huống cao chân của đối thủ - Ảnh: FPT PLAY

Chấn thương của Nhật Minh buộc HLV Arthur Diles phải điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1, ông đưa Văn Đức vào sân thay thế. Đây là tổn thất đáng tiếc với Công An TP.HCM, nhất là khi Nhật Minh đang dần trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý ở hàng phòng ngự đội bóng.

Ở trận đấu này, Công An TP.HCM khép lại hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, Hà Tĩnh mở tỉ số ở phút 51 nhờ pha đánh đầu của Daniel Passira, trước khi Olaha Mạnh Đức gỡ hòa cho đội khách ở phút 57.

Tuy nhiên, đến phút 89, Luiz Antonio tận dụng tình huống phá bóng không tốt của Đinh Quang Kiệt để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Tĩnh. Thất bại này khiến Công An TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau vòng 8.

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