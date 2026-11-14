Video: Bàn thắng giúp U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 - Video: THANH ĐỊNH/FPT PLAY

Khoảnh khắc quyết định của Minh Tâm xuất hiện ở phút 48 trong trận đấu của U23 Việt Nam với U23 Qatar.

Vừa được tung vào sân đầu hiệp 2, Williams Minh Hoàng bứt lên bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Nỗ lực cản phá của hậu vệ Qatar khiến bóng đến đúng vị trí Nguyễn Minh Tâm.

Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chớp thời cơ dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Abubaker Osman. Pha lập công giúp đội chủ nhà san bằng tỉ số 1-1, đồng thời giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Trước đó, U23 Việt Nam chỉ cần hòa để đăng quang nhưng bị dẫn bàn ở phút 20. Qays Al-Rawi sút chéo góc trúng cột dọc, bóng bật vào người Mohamed Faragalla rồi đi vào lưới. Đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng chưa thể gỡ hòa trong hiệp 1.

Bàn thắng của Minh Tâm cho thấy hiệu quả từ những điều chỉnh của HLV Đinh Hồng Vinh khi đưa Minh Hoàng và Lê Văn Quang Duyệt vào sân.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam bảo vệ thành công tỉ số 1-1, khép lại giải đấu với thành tích bất bại cùng 7 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm.

Riêng Minh Tâm đóng góp 3/5 bàn thắng của đội chủ nhà tại giải đấu. Trước pha lập công quyết định trước Qatar, chân sút Hoàng Anh Gia Lai đã ghi cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận ra quân.

Thành tích này cũng giúp anh nhận được danh hiệu Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

* Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.