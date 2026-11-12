Tuổi Trẻ phỏng vấn độc quyền Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng trước Quốc hội Nhật Bản.

Trong số những nghị sĩ Nhật Bản hiện diện có bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, thành viên Đảng Dân chủ tự do (LDP) đang cầm quyền tại Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Cũng trong ngày 9-11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko cùng 20 thành viên trong ban lãnh đạo chủ chốt của liên minh, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki, Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản.

Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn độc quyền bà Obuchi Yuko về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một Việt Nam vươn mình và bứt phá ngoạn mục

* Năm 1998, thân phụ bà, Thủ tướng Obuchi Keizo đã đến Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cố Thủ tướng Obuchi Keizo cũng từng làm Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

Gần 30 năm sau, bà đã ngồi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội. Theo bà, cách giới chính trị Nhật nhìn Việt Nam đã thay đổi nhiều nhất ở điểm nào và đâu là điều khiến bà ấn tượng nhất về Việt Nam hiện nay?

- Đúng như bạn nói, năm 1998, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, cha tôi - cố Thủ tướng Obuchi Keizo, với tư cách là Thủ tướng kiêm Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, đã thăm Việt Nam và có bài phát biểu chính sách với tiêu đề "Hướng tới việc kiến tạo một tương lai tươi sáng cho châu Á".

Trong bài phát biểu, ông đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của Việt Nam thông qua chính sách Đổi mới, đồng thời dành lời ngợi ca cho trình độ giáo dục vốn được bảo chứng bởi truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam cùng nền tảng nâng đỡ cho sự phát triển ngày nay.

Gần 30 năm sau, vào tháng 8 năm ngoái, với tư cách là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, chính tôi đã có chuyến thăm tới Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ.

Tại đây, tôi đã trao đổi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng (khi đó là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản) cùng các vị lãnh đạo khác.

Nhân chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi cũng đã có buổi trao đổi ý kiến với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó hai bên cùng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều phương diện, bên cạnh các hoạt động giao lưu giữa Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi cả hai thế hệ cha con tôi đều có thể đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Obuchi Yuko khi bà thăm, làm việc tại Việt Nam tháng 8-2025 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko cùng 20 thành viên trong ban lãnh đạo chủ chốt của liên minh tại Tokyo ngày 9-11-2026 - Ảnh: TTXVN

Từ trái qua: Thủ tướng Lê Minh Hưng (khi còn là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản) gặp bà Obuchi Yuko tại Hà Nội tháng 8-2025; ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, gặp bà Obuchi Yuko tại Nhật Bản ngày 9-11-2026 - Ảnh: TTXVN

Cách đây 30 năm, hình ảnh của Việt Nam trong mắt Nhật Bản chủ yếu là một quốc gia đang được hỗ trợ phục hồi kinh tế, phần lớn thông qua nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Nhật Bản đã hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chiến lược và hoàn thiện thể chế pháp lý vốn là nền tảng cho sự phát triển bằng nguồn vốn ODA. Đồng thời, các doanh nghiệp Nhật Bản liên tục đầu tư vào Việt Nam từ thập niên 1990 trở đi cũng đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Ngày nay, tôi vô cùng ấn tượng trước sự vươn mình và bứt phá ngoạn mục của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 3-2026 đạt 9,96%, mức tăng trưởng cao nhất trong ASEAN.

Giờ đây, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn trên thị trường toàn cầu và có mối quan hệ gắn kết không thể tách rời với nền kinh tế Nhật Bản.

Tôi tin rằng quan hệ Nhật Bản - Việt Bản từ nay sẽ bước vào kỷ nguyên "cùng nhau kiến tạo" tương lai. Là những đối tác dựa trên mối quan hệ tin cậy lâu năm, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ cùng nắm chặt tay nhau để đạt được sự tăng trưởng bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Giờ đây, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn trên thị trường toàn cầu và có mối quan hệ gắn kết không thể tách rời với nền kinh tế Nhật Bản. Nghị sĩ Nhật Bản Obuchi Yuko

Giao lưu Nhân dân: nền tảng vững chắc cho quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, và bà Obuchi Yuko khi cùng thăm Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie ở Tokyot, Nhật Bản ngày 11-11-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

* Bà từng chia sẻ rằng Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam là một nhóm "siêu đảng phái" vì không chỉ có các nghị sĩ của đảng cầm quyền LDP mà còn các đảng chính trị khác.

Điểm chung lớn nhất về Việt Nam mà các nghị sĩ trong liên minh này đều đồng thuận là gì thưa bà, và đâu là lĩnh vực hợp tác Nhật Bản - Việt Nam mà cả liên minh đều ủng hộ cũng như cam kết có các biện pháp để tăng cường?

- Nền tảng của quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chính là giao lưu giữa con người với con người. Tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều có chung nhận thức rằng việc thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau cũng như mối quan hệ tin cậy có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố quan hệ hai nước.

Tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu việc hai nước hiện thực hóa các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao nhất ngay trong năm nay.

Giao lưu giữa các nghị sĩ cũng đang ngày càng trở nên sôi động. Như đã đề cập ở trên, sau khi đoàn đại biểu Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tới thăm Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái, ngay sau đó cũng trong tháng 8, đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do (LDP) gồm khoảng 60 thành viên đã đến thăm Hà Nội và có các buổi trao đổi ý kiến hết sức tích cực với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Giao lưu Nhân dân giữa hai nước cũng đang trên đà mở rộng. Vào năm 2025, số lượng người từ Nhật Bản sang thăm Việt Nam đạt khoảng 810.000 lượt, còn số lượng người từ Việt Nam sang thăm Nhật Bản đạt khoảng 680.000 lượt, cả hai chiều đều ghi nhận sự tăng trưởng.

Tôi thực sự tin rằng mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách qua lại hai chiều vào năm 2030 sẽ không còn xa. Tôi rất vui khi thấy các bạn Việt Nam đến Nhật Bản đã lan tỏa vẻ đẹp của nhiều vùng miền trên khắp nước Nhật qua mạng xã hội. Đó không chỉ là hoa anh đào hay núi Phú Sĩ, mà còn là cảnh tuyết ở Hokkaido, văn hóa tắm suối nước nóng (onsen) và nhiều điều thú vị khác.

Bên cạnh đó, để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trẻ - những người gánh vác tương lai của đất nước - là điều không thể thiếu và luôn được chúng tôi coi trọng.

Trường đại học Việt - Nhật, biểu tượng cho sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Nhật Bản và Việt Nam, đang mở rộng các chương trình giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, với mục tiêu phát triển thành trung tâm cung ứng nguồn nhân lực đóng góp cho Nhật Bản, Việt Nam và rộng hơn là toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng là chủ đề được cả hai nước hết sức chú trọng. Việc nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn đang được đẩy nhanh thông qua sáng kiến hợp tác liên kết khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN (NEXUS).

Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Bản sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ và thúc đẩy những nỗ lực mang tính đầu tư cho tương lai này của hai nước.



Tôi chân thành kỳ vọng rằng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giúp củng cố hơn nữa lòng tin giữa lãnh đạo hai nước. Tôi cũng mong giao lưu Nhân dân giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai.

Xin cảm ơn bà!