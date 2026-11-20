Lực lượng chức năng có mặt tại giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Thái Bình, góp phần duy trì trật tự giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, các khu vực thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương trên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, khu vực Bảy Hiền và các tuyến kết nối có nguy cơ ùn tắc cao, nhất là trong khung giờ 6 đến 9h và 16h đến 19h30.

Thực tế, khu vực thi công nhà ga S10 trên đường Trường Chinh, việc rào chắn từng làm thu hẹp hướng vào trung tâm từ khoảng 5 làn xuống còn 3,5 làn.

Khu vực ga Bảy Hiền, ga Tao Đàn cũng phải điều chỉnh hướng lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công.

Để góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn ứ... đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đã xây dựng 29 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tổ chức phân luồng từ xa theo 5 cụm trọng điểm; chỉ đạo các Đội, Trạm tăng cường lực lượng tại các nút giao, khu vực công trường và các tuyến kết nối trong giờ cao điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp các đơn vị yêu cầu thu gọn rào chắn, thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện; hạn chế tập kết vật tư, phương tiện thi công gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm.

Đồng thời sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế; tổ chức làn đường linh hoạt, bổ sung biển hướng dẫn phân luồng từ xa, bảo đảm các tuyến thay thế không bị quá tải.

Ngoài ra sẽ tăng cường kiểm tra trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu trong việc duy trì điều kiện an toàn giao thông; kiên quyết xử lý các trường hợp thi công sai phương án, chiếm dụng mặt đường không đúng quy định...

Trên đường Cộng Hòa, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt, điều tiết giao thông chiều 19-11 - Ảnh: HỮU DUY

Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều tối 19-11 trên đường Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về hướng cửa ngõ thành phố khá đông trong giờ cao điểm chiều.

Tại nhiều giao lộ, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ được bố trí hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại giao lộ Trường Chinh - Hoàng Hoa Thám, ba cán bộ túc trực, phối hợp điều tiết phương tiện theo từng nhịp.

Để tránh tình trạng các dòng phương tiện giao cắt, lực lượng làm nhiệm vụ liên tục ra hiệu cho xe dừng, di chuyển luân phiên theo ba hướng, góp phần hạn chế xung đột và ùn ứ tại giao lộ.

Ở các giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Thái Bình, Trường Chinh - Núi Thành…, lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Còn tại một số khu vực trên đường Cộng Hòa, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, liên tục điều tiết dòng phương tiện nhằm hạn chế xung đột giao thông, giúp xe cộ lưu thông thuận lợi hơn.

Thường xuyên di chuyển qua khu vực, chị Minh Hương cho biết gần như ngày nào trên đường về nhà, chị cũng gặp cảnh xe cộ đông đúc, di chuyển chậm.

Chị Hương cho rằng bên cạnh lượng phương tiện đông, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông cố chen lên phía trước, lấn làn vượt dòng xe... cũng khiến tình trạng ùn tắc thêm phức tạp.

Theo chị Hương, việc lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các giao lộ để phân luồng, điều tiết đã góp phần duy trì trật tự giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm.

Tại khu vực Trường Chinh - Hoàng Hoa Thám, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông chiều 19-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lực lượng chức năng túc trực, phối hợp điều tiết phương tiện theo từng nhịp hạn chế xung đột giao thông - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở hướng dẫn người dân không chen vào dòng xe đang đi thẳng, giảm thiểu xung đột giao thông trên đường Trường Chinh - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã xây dựng 29 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tổ chức phân luồng từ xa theo 5 cụm trọng điểm - Ảnh: HỮU DUY

Thông qua hệ thống camera giám sát, thông tin từ lực lượng trực tiếp trên tuyến, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc, điều tiết lưu lượng, phối hợp Sở Xây dựng, Công an cấp xã, lực lượng Thanh niên xung phong và đơn vị thi công xử lý các tình huống phát sinh - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tình trạng ùn ứ xuất hiện tại giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý khi nhiều xe máy dừng lại để cố gắng chui qua đoạn rào chắn - Ảnh: HỮU DUY

Dòng xe ùn ừ tại khu vực giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý chiều tối 19-11 - Ảnh: HỮU DUY

Cơ quan chức năng lắp đặt rào chắn tại khu vực Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, góp phần giảm xung đột giữa dòng xe từ Phạm Văn Bạch băng ngang đường Trường Chinh, rẽ trái trực tiếp về trung tâm TP với dòng xe từ trung tâm TP đổ về hướng An Sương. Nhờ đó, tình trạng giao thông tại khu vực này hiện nay tương đối ổn định - Ảnh: TRÍ ĐỨC