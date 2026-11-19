Đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) có lượng lớn xe đi lại mỗi ngày, hay ùn ứ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình hình giao thông giao lộ đường Võ Oanh - Nguyễn Gia Trí được ông Nguyễn Ngọc Minh - Chánh văn phòng UBND phường Thạnh Mỹ Tây - cho biết cụ thể tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19-11.

Theo ông Minh, khu vực này tập trung 7 trường gồm Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Ngoại thương - cơ sở 2, Trường THPT Gia Định, Trường THCS Đống Đa, Trường Quốc tế Á Châu và Trường Liên cấp Anh Quốc.

Vào thời điểm tan học, lượng xe cá nhân tập trung đông cùng lúc, cộng với lượng xe của người dân trong khu vực tạo áp lực lên giao thông. Trong khi đó, hạ tầng giao thông tại khu vực còn hạn chế, các tuyến đường gần đó như Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm, D5 cũng có lượng xe cao.

Theo UBND phường, các dòng xe giao nhau tại các tuyến đường và giao lộ lân cận, cùng với việc một số người chưa chấp hành tốt quy định giao thông, cũng làm tình trạng ùn ứ tăng thêm.

Để giảm ùn, phường tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông tại giao lộ Võ Oanh - Nguyễn Gia Trí vào giờ cao điểm. Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh phân luồng, đồng thời phối hợp điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông phù hợp tình hình thực tế.

Phường cũng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đậu xe không đúng quy định. Trong 11 tháng năm 2026, phường đã xử phạt 2.248 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 5-11, UBND phường đã làm việc với đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường THPT Gia Định, Trường THCS Đống Đa và Trường Liên cấp Anh Quốc để cùng tìm cách giảm ùn.

Phường đề nghị các trường nghiên cứu phân bổ thời gian tan học hợp lý, hướng dẫn học sinh, sinh viên ra vào trường, bố trí khu vực đón trả phù hợp, hạn chế xe tập trung cùng lúc tại cổng trường và giao lộ.

Sau 2 tuần, tình trạng ùn ứ được phường ghi nhận đã cải thiện rõ, chỉ còn xảy ra vào một số thời điểm. Phường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh phù hợp.

Về lâu dài, UBND phường cho biết dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, trong đó có điểm đầu tuyến đường Võ Oanh, cùng dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm khi hoàn thiện sẽ góp phần giảm ùn ứ.

Phường cũng sẽ kiến nghị Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá tổng thể và đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.