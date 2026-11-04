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Cảnh sát giao thông bật còi ưu tiên, dẫn đường đưa người bị nạn vượt 10km đến bệnh viện trong 9 phút

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TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Đang chở người bị tai nạn lao động đi cấp cứu, một tài xế được cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường. Chỉ trong khoảng 9 phút, nạn nhân đã vượt đoạn đường 10km đến bệnh viện, các chiến sĩ còn hỗ trợ đưa người bệnh vào tận khoa cấp cứu.

Cảnh sát giao thông bật còi ưu tiên, dẫn đường đưa người bị nạn vượt 10km đến bệnh viện trong 9 phút - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi sử dụng xe công vụ, bật còi ưu tiên hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời - Ảnh: Cắt từ video

Khoảng 9h30 ngày 4-11, đang làm nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), Tổ cảnh sát giao thông khu vực 2 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được đề nghị hỗ trợ dẫn đường từ anh Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi, trú xã Đăk Tô).

Thời điểm này, anh Sang đang lái ô tô chở anh T.Q.A. (28 tuổi, trú thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum) cấp cứu sau một vụ tai nạn lao động.

Nhận thấy nạn nhân cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tổ công tác do Trung tá Hồ Hữu Tú làm tổ trưởng, cùng Trung tá Bùi Minh Trí lập tức sử dụng xe đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường cho ô tô chở người bị nạn.

Qua video từ ô tô chở nạn nhân, có thể thấy nhiều đoạn gặp lưu lượng xe nhiều khiến việc di chuyển gặp khó, nhất là vào khu vực đô thị Kon Tum. 

Nhờ có xe cảnh sát hỗ trợ, chỉ sau khoảng 9 phút, anh Sang đã vượt 10km, đưa anh A. đến bệnh viện. 

Không chỉ dẫn đường, hai cán bộ cảnh sát giao thông còn hỗ trợ người nhà đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu, sau đó mới quay lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát giao thông bật còi ưu tiên, dẫn đường đưa người bị nạn vượt 10km đến bệnh viện trong 9 phút - Ảnh 3.

Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, người bị tai nạn đến bệnh viện được nhanh chóng và an toàn - Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, anh A. cùng người thân sửa chữa mái tôn của gia đình đã xuống cấp. Do mưa lớn, công việc chưa hoàn thành nên sáng 4-11, anh tiếp tục trèo lên mái nhà sửa phần tôn còn lại. Trong lúc làm việc, anh không may trượt chân, ngã từ mái nhà xuống đất.

Sau tai nạn, gia đình nhanh chóng đưa anh A. đến Trung tâm Y tế xã Đăk Tô sơ cứu, rồi thuê ô tô của anh Sang chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Bà Lê Thị Tươi, mẹ anh A., cho biết trên đường chuyển viện, nhờ sự chủ động của tài xế Sang và hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, con trai bà đã được đưa đến bệnh viện nhanh chóng.

"Gia đình rất cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của anh Sang và lực lượng cảnh sát giao thông. Nhờ hỗ trợ kịp thời, con tôi được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, chúng tôi bớt lo lắng phần nào. Gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn", bà Tươi chia sẻ.

Một hành trình cấp cứu được rút ngắn nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Không chỉ người thân mà người dân rất hoan nghênh sự trách nhiệm, tận tình của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trước tình huống cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Cảnh sát giao thông bật còi ưu tiên, dẫn đường đưa người bị nạn vượt 10km đến bệnh viện trong 9 phút - Ảnh 5.Nữ du khách Pháp gãy chân khi đi xe máy ở Măng Đen, được công an hỗ trợ kịp thời

Gặp tai nạn trên tuyến đường trơn trượt từ Măng Đen sang Măng Bút, nữ du khách Pháp bị gãy chân và được công an cùng người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: cấp cứu tai nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh sát giao thông

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