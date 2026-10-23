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Người đàn ông đột quỵ nằm bên đường, tổ cảnh sát giao thông kịp thời đưa đi cấp cứu

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Đang trong ca trực, tổ cảnh sát giao thông phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu đột quỵ nằm bên đường. Ngay lập tức tổ dùng xe tuần tra đưa người này đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Người đàn ông đột quỵ nằm bên đường, tổ cảnh sát giao thông kịp thời đưa đi cấp cứu - Ảnh 1.

Người đàn ông với các biểu hiện khó thở được tổ tuần tra Trạm cảnh sát giao thông Đakrông dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu - Ảnh: T.G

Chiều 23-10, Trạm cảnh sát giao thông Đakrông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị) xác nhận tổ tuần tra thuộc đơn vị này vừa hỗ trợ đưa một người đàn ông có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu kịp thời.

"Sau khi được anh em trong tổ tuần tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cấp cứu ban đầu, hiện người này đã được bệnh viện đưa lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe", tổ tuần tra cho hay.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h15 chiều cùng ngày. Thời điểm trên, tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo có người đàn ông có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, nằm bên đường tại Km58 quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra đã tiếp cận xác định tình trạng ban đầu của người đàn ông có biểu hiện của đột quỵ như khó thở, tức ngực.

Sau đó, xe tuần tra đã được tổ này sử dụng để đưa người bị nạn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để cấp cứu kịp thời.

Đến cuối buổi chiều thì bệnh viện này chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi điều trị.

Người đàn ông là cư dân xã Khe Sanh.

Người đàn ông đột quỵ nằm bên đường, tổ cảnh sát giao thông kịp thời đưa đi cấp cứu - Ảnh 1.Cảnh sát giao thông giúp sản phụ sinh đôi trên cao tốc

Tổ công tác do thiếu tá Hiệp cùng 3 cán bộ đang tuần tra trên đường cao tốc thì phát hiện một sản phụ có dấu hiệu sắp sinh ngay bên lề đường.

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    Chủ đề: Cảnh sát giao thông cấp cứu đột quỵ QUảng Trị xe tuần tra

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