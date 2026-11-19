Ùn ứ giao thông ở quốc lộ 1 TP.HCM (gần ngã tư Bình Phước) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, gần 30 điểm có nguy cơ ùn tắc tập trung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám, cửa ngõ phía Đông, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái, quốc lộ 1, quốc lộ 13, khu vực Hàng Xanh và các trục đường kết nối trung tâm thành phố.

Nguyên nhân do nhu cầu đi lại, chở hàng hóa và hoạt động kinh doanh tăng vào cuối năm. Trong khi đó, nhiều công trình giao thông đang làm cũng khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

Phòng PC08 dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, giao thông tiếp tục chịu áp lực lớn, nhất là tại các cửa ngõ thành phố, sân bay, bến xe và những tuyến đường kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

Việc xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cùng kế hoạch chuẩn bị các tuyến đường sắt đô thị mới có thể gây thêm áp lực giao thông tại những khu vực có công trình.

Để hạn chế ùn tắc, Phòng PC08 cho biết đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, rà soát, điều chỉnh đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung biển báo và xử lý các bất cập về hạ tầng. Đến nay, các đơn vị đã phối hợp xử lý hơn 1.200 bất cập về tổ chức giao thông.

Riêng tại các tuyến đường đang xây dựng, lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết tại những vị trí rào chắn, nút giao có lượng xe đông, phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân đi theo các tuyến thay thế.

Đồng thời, phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phạm vi rào chắn và cách phân làn theo từng giai đoạn thi công.

Những ngày này giao thông thường xuyên phức tạp trên đường Lý Thường Kiệt (gần ngã tư Bảy Hiền, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phòng PC08 cũng cho biết đã xây dựng gần 30 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông. Trong dịp cao điểm cuối năm và Tết, lực lượng sẽ tăng cường tại các cửa ngõ, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, khu vực cảng, nút giao trọng điểm và những tuyến đường đang thi công.

Đồng thời, sử dụng hệ thống camera giám sát, bản đồ số và Phòng Điều hành giao thông để theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện điểm ùn ứ và điều động lực lượng xử lý.

Phòng PC08 cũng xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ vận hành sân bay quốc tế Long Thành, tập trung vào các tuyến kết nối từ TP.HCM đến sân bay như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến đường liên vùng.