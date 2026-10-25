98 dự án xử lý 28 điểm ùn tắc ở TP.HCM: Dự án nào sắp làm?

Nút giao An Phú là công trình trọng điểm của TP.HCM đang xây dựng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM dự kiến xử lý 15 điểm ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027, 13 điểm còn lại trong giai đoạn 2028-2030. Danh mục gồm các dự án đang triển khai, giải phóng mặt bằng và sắp khởi công.

Những dự án đang làm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhóm dự án đang làm gồm nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, mở rộng quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái và vành đai 2 đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang xây dựng và giải phóng mặt bằng. Với cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, thành phố đang bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Một số dự án khác gồm mở rộng đường Phạm Văn Bạch và đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Các công trình dùng vốn chi thường xuyên có thể làm trong giai đoạn 2026-2027 như cải tạo đường Tôn Đức Thắng dưới dạ cầu Ba Son; sửa chữa cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ, cầu Xáng; lắp đặt bãi đỗ xe buýt tự động tại bến xe Chợ Lớn khu A/B, bến xe Sài Gòn, bến xe Tân Phú; bổ sung nhà chờ, trụ dừng xe buýt.

TP.HCM đang chuẩn bị một số công trình hạ tầng trọng điểm, cấp bách sắp khởi công như cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, nút giao Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, nâng cấp đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2.

Đồng thời, có các tuyến đường sắt gồm metro số 1 và metro số 2 kéo dài đến Bình Dương cũ, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành...

4 nhóm dự án trong 98 dự án xử lý 28 điểm nguy cơ ùn tắc ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều dự án mới giảm ùn tắc

Ngoài ra, nhóm dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 còn có dự án cầu Rạch Dơi, cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ, cầu vượt thép trên đường 3/2 tại các nút Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt; hầm dọc đường Tôn Đức Thắng, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Đinh Bộ Lĩnh.

Các dự án PPP, BOT gồm mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương và mở rộng xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 từ Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn...

98 dự án xử lý 28 điểm có nguy cơ ùn tắc được chia thành 9 khu vực gồm trung tâm, Đông Bắc, Tây Bắc, phía Đông, phía Nam, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Một số điểm ùn tắc dai dẳng như: khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nút giao An Phú, giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định.

Điểm đầu dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công trình dự án vành đai 2 TP.HCM (qua phường Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết kết hợp với xây dựng các công trình còn có giải pháp điều chỉnh phân luồng, đèn tín hiệu, điểm mở dải phân cách, mở làn xe…

Một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ là việc chậm di dời hạ tầng kỹ thuật, phải điều chỉnh quy hoạch để có cơ sở thẩm định, phê duyệt. Nguồn cát, đá có lúc khó khăn do nhiều dự án lớn làm cùng lúc, một số hồ sơ tư vấn phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

Danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc theo dữ liệu của Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc theo dữ liệu của Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM có gần 13 triệu xe, chưa kể xe các tỉnh thành, làm sao để đường sá theo kịp? Nhu cầu đi lại ngày càng lớn, TP.HCM đang đẩy nhanh các tuyến đường kết nối, phát triển metro. Luật Phát triển đô thị mở thêm quyền và cách làm để các dự án giao thông được chuẩn bị, triển khai nhanh hơn.



