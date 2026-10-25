Phường Cát Lái lấy ý kiến quy hoạch làm đường liên cảng 8.700 tỉ đồng, tách xe container khỏi khu dân cư

Đường liên cảng Phú Hữu - Cát Lái dài sẽ nối trực tiếp cảng Cát Lái - Phú Hữu với vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án sẽ giải phóng áp lực xe container trên đường Võ Chí Công, mở rộng “cánh cửa” khu Đông TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND phường Cát Lái, TP.HCM vừa thông báo công khai hồ sơ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan về điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 phân khu số 6, TP Thủ Đức (cũ) tại ô phố ký hiệu 6.8.8-OH và đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao HLD (nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và vành đai 3 TP.HCM).

Theo UBND phường Cát Lái, người dân có thể góp ý hồ sơ trực tiếp bằng phiếu ý kiến, tham gia tại hội nghị lấy ý kiến hoặc tham gia tại các điểm niêm yết, trưng bày hồ sơ dự án. Thời gian lấy ý kiến trong 20 ngày, kể từ ngày 25-10 đến hết ngày 13-11.

Sơ đồ hướng tuyến dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường liên cảng sẽ kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (nút giao HLD) - Ảnh: Ban Giao thông

Theo chủ trương đầu tư, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài khoảng 5,9km, mặt cắt ngang rộng 60m, điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao HLD nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và vành đai 3 TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, làm từ vốn ngân sách thành phố, có kế hoạch khởi công trong năm 2026, hoàn thành năm 2029.

Đường Võ Chí Công và các tuyến nối đến cảng Cát Lái sẽ giảm lượng lớn xe container khi đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu hoàn thiện - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu là khu vực cảng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, hiện nay xe cộ vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu qua các trục đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ kết nối xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành hết sức khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên diện rộng.

Xe container, xe tải nặng và xe cá nhân dùng chung hạ tầng khiến nhiều tuyến thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khi được đầu tư, đường liên cảng sẽ bổ sung một hướng kết nối trực tiếp từ khu vực cảng đến cao tốc và vành đai 3 TP.HCM. Đây cũng là dự án đầu tiên tại TP.HCM xây dựng tuyến đường chuyên dụng phục vụ vận tải hàng hóa, kết nối cụm cảng giao thông liên vùng.

Mô hình hành lang vận tải này đã được nhiều cảng lớn như Rotterdam (Hà Lan), Singapore, Thượng Hải (Trung Quốc) áp dụng nhằm tách xe container khỏi khu dân cư, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Bên cạnh đó, tuyến đường cũng sẽ giúp tổ chức lại giao thông cửa ngõ phía Đông. Khi có thêm hành lang liên cảng, một phần dòng xe container có thể chuyển sang tuyến mới, giúp giảm xung đột giữa xe tải nặng và các xe cộ của người dân đi lại hằng ngày.