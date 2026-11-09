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Hà Nội mưa rét 17-18 độ C, nhiều tuyến đường ùn tắc sáng đầu tuần

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Mưa kéo dài từ rạng sáng 9-11 khiến Hà Nội chuyển rét, nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Hà Nội mưa rét 17-18 độ C, nhiều tuyến đường ùn tắc sáng đầu tuần - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc kèm tiết trời mưa rét sáng đầu tuần - Ảnh: HỒNG QUANG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội bắt đầu có mưa kèm gió lạnh từ rạng sáng 9-11. 

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo mây đối lưu phát triển trên diện rộng, trải từ vùng núi Ba Vì ở phía tây, các huyện cũ Sóc Sơn, Đông Anh ở phía bắc, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ ở phía tây và tây nam đến khu vực nội thành.

Tại nội đô, vùng mây đối lưu bao phủ nhiều khu vực và gây mưa nặng hạt vào sáng đầu tuần. Nhiều tuyến phố trong tình cảnh ùn tắc như Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Lương, vành đai 3, Nguyễn Trãi...

Mưa kèm gió lạnh kéo nền nhiệt có lúc chỉ khoảng 17-18 độ C khiến việc đi lại của người dân khó khăn. 

Chị Minh Tuệ (phường Phúc Lợi, Hà Nội) đi làm tại công ty có trụ sở tại phường Cửa Nam. Tuy nhiên lối qua sông Hồng vào sáng cùng ngày rất khó khăn do ùn tắc cục bộ ở cả cầu Vĩnh Tuy và cầu Chương Dương.

"Tôi mất hơn 35 phút để đi từ nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến qua cầu Chương Dương với quãng đường chỉ gần 2km", chị thông tin.

Dự báo mưa tại Hà Nội sẽ còn tiếp diễn tại một số khu vực trong buổi sáng nay, sau giảm dần.

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Dòng xe ùn ùn hướng lên cầu Chương Dương để vào phường Hoàn Kiếm. Thời gian qua 2 cây cầu vào trung tâm Hà Nội là Vĩnh Tuy và Chương Dương thường xuyên quá tải, ùn tắc - Ảnh: HỒNG QUANG

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Vốn chỉ cho xe máy và xe thô sơ qua lại nhưng cầu Long Biên cũng trong tình trạng ùn dài trong sáng nay - Ảnh: HỒNG QUANG

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Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khiến thời tiết có lúc chỉ khoảng 17-18 độ C - Ảnh: HỒNG QUANG

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Đường Nguyễn Trãi kẹt cứng xe cộ hướng về Ngã Tư Sở. Tuyến vành đai 2,5 sau thông xe kỹ thuật đã cho xe cộ đi lại một phần khiến áp lực dồn về trục Nguyễn Trãi ngày càng lớn - Ảnh: HỒNG QUANG

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Trời mưa rét, gió mạnh cùng với tắc đường khiến việc đi lại sáng đầu tuần của người dân trở nên vất vả - Ảnh: HỒNG QUANG

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Khu vực Láng, Thái Hà, Tố Hữu... cũng chật kín xe cộ - Ảnh: HỒNG QUANG

- Ảnh 13.TP.HCM chiều mưa lớn, nửa đêm tiếp tục mưa ầm ầm?

Nửa đêm đêm qua, TP.HCM mưa rất lớn và kéo dài. Chiều nay, TP lại nhận cơn mưa lớn từ 16h, sẽ mưa ầm ầm tới khuya?

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    Chủ đề: không khí lạnh giao thông Hà nội ùn tắc mưa lạnh

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