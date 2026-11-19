Theo Phòng Cảnh sát giao thông, lưu lượng xe trên đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm buổi chiều hiện tương đối cân bằng giữa hai hướng nên cơ quan chức năng tạm ngừng đảo chiều làn xe nhằm hạn chế ùn ứ, bảo đảm khả năng lưu thông cho cả hai hướng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan triển khai điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả nhằm nâng cao năng lực thông hành, hạn chế tình trạng ùn ứ, ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Trên đường Cộng Hòa, từ tháng 5-2026, cơ quan chức năng đã tổ chức đảo chiều làn xe tuyến này theo khung giờ, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe qua khu vực.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, việc tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tăng năng lực thông hành cho hướng có lưu lượng phương tiện lớn hơn, trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình giao thông thực tế theo từng khung giờ.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện từ hướng đường Trường Chinh vào khu vực trung tâm thành phố tăng cao, có sự chênh lệch tương đối lớn so với hướng ngược lại.

Do đó, việc tổ chức thêm làn xe phục vụ hướng vào trung tâm đã góp phần giải tỏa áp lực giao thông, nâng cao khả năng thông hành trên tuyến.

Đối với giờ cao điểm buổi chiều, qua quá trình theo dõi thực tế, lưu lượng phương tiện trên hai hướng lưu thông tương đối cân bằng, không còn sự chênh lệch lớn như thời điểm xây dựng phương án ban đầu.

Trong điều kiện này, nếu tiếp tục tổ chức đảo chiều để ưu tiên tăng số làn xe cho một hướng sẽ đồng thời làm giảm năng lực thông hành của hướng còn lại, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ùn ứ, ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức giao thông chung trên tuyến.

"Việc tạm thời không tổ chức đảo chiều vào giờ cao điểm buổi chiều là sự điều chỉnh linh hoạt trên cơ sở tình hình giao thông thực tế, nhằm khai thác cân đối năng lực thông hành của cả hai hướng, hạn chế xung đột giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Điều này không đồng nghĩa với việc phương án tổ chức giao thông linh hoạt trước đây không phát huy hiệu quả", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và các đơn vị liên quan theo dõi lưu lượng, tốc độ lưu thông, tình trạng ùn ứ tại các nút giao và trên toàn tuyến; kịp thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với diễn biến thực tế, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên đường Cộng Hòa, khu vực Lăng Cha Cả để kịp thời điều chỉnh Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, qua theo dõi, đánh giá bước đầu, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, khu vực Lăng Cha Cả đã mang lại những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đường Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả là những vị trí có mật độ phương tiện lớn, chịu tác động từ nhiều tuyến đường kết nối và nhu cầu đi lại đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó tình hình giao thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến hoặc phát sinh các tình huống ảnh hưởng đến khả năng lưu thông. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông xác định cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông sau điều chỉnh, nhất là lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông và tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm trên cơ sở đó, kịp thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.