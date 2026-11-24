Lãnh đạo UBND phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho ông Phạm Sáng - Ảnh: NHA TRANG

Ngày 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình cứu người đuối nước trên biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Hai cá nhân đó là ông Nguyễn Duy An (trú tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (trú số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang), là cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa).

Theo quyết định, ông An và ông Sáng được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang; là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng.

Tấm gương dũng cảm hy sinh của ông Phạm Sáng khiến nhiều người cảm phục - Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó thấy một phụ nữ bị sóng cuốn và một người đàn ông lao ra cứu gặp nạn (ông An), anh Sáng cùng đồng đội lập tức mang phao ứng cứu. Đưa được hai người vào bờ (một người sống, một người không qua khỏi), anh Sáng kiệt sức, ngất xỉu và tử vong tại bệnh viện.

Anh ra đi ngay trước ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới, để lại vợ, mẹ già và hai con gái nhỏ.

Trước nghĩa cử cao đẹp, không quản hiểm nguy để cứu người, ngày 22-11, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng.

Khánh Hòa có tờ trình về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm với 2 người tử vong khi cứu người đuối nước Khoảnh khắc anh Phạm Sáng lao vào sóng dữ để cùng đồng đội đưa 2 nạn nhân vào bờ thành công, nhưng rồi anh ngã quỵ để lại sự tiếc thương vô hạn.



