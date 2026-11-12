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Nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê chiếm phần lớn số vụ cháy ở TP.HCM

tác giả
ÁI NHÂN
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ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê lưu trú đang chiếm phần lớn số vụ cháy và thiệt hại.

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Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), thông tin về tình hình số vụ cháy nổ xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê lưu trú - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12-11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), thông tin về số vụ cháy nổ và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo thống kê từ ngày 15-12-2025 đến ngày 9-11-2026, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 403 vụ cháy, làm 28 người chết và 43 người bị thương. 

"Riêng đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ lưu trú, số vụ cháy là 206 vụ, làm chết 21 người và bị thương 32 người. Có nghĩa là số vụ cháy và số thiệt hại tập trung phần lớn vào loại hình này....", Trung tá Châu nhấn mạnh.

Như vậy, tổng số vụ cháy phát sinh từ nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê lưu trú chiếm tỉ lệ hơn 51% tổng số vụ cháy. Còn số người chết, người bị thương chiếm tỉ lệ đến 75% tổng số người chết, bị thương.

Trung tá Lê Tấn Châu khẳng định lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở ngành cũng như Ban giám đốc Công an thành phố và chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác an toàn phòng cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cho thuê lưu trú. 

Đồng thời các quy định xử lý vi phạm an toàn phòng cháy được triển khai, xử lý nghiêm. Tuy nhiên qua kiểm tra, PC07 vẫn nhận thấy các tồn tại phổ biến từ loại hình nhà ở trên. 

Cụ thể việc bố trí khu vực sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh và chứa hàng hóa chưa đảm bảo được sự ngăn cháy; hệ thống điện bố trí vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao; lối thoát nạn bị hạn chế, bị che chắn hoặc thiếu lối thoát nạn khẩn cấp.

Hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy chưa được trang bị đầy đủ, chưa được bảo dưỡng, duy tu và duy trì thường xuyên; cơ sở sản xuất, nhà xưởng, việc quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa chưa đảm bảo an toàn; kỹ năng xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu của người dân và chủ cơ sở vẫn còn hạn chế....

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phòng PC07 đã tổ chức kiểm tra 96.084 lượt cơ sở, phát hiện 2.357 hành vi vi phạm; ban hành quyết định xử phạt đối với 2.280 cơ sở với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 77 cơ sở. 

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Chính quyền địa phương cảnh báo nhà trọ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: MINH TUẤN

Cắt điện, nước, xử lý kiên quyết vi phạm an toàn phòng cháy

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với loại hình trên, Phòng PC07 tham mưu cho Ban giám đốc Công an thành phố và UBND thành phố triển khai tập trung vào 3 công tác chính:

Thứ nhất, đổi mới phương thức quản lý và ứng dụng chuyển đổi số. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại và đổi mới phương thức quản lý.

Sắp tới, Công an TP.HCM cung cấp công cụ để UBND cấp xã quản lý và giúp chủ cơ sở biết rõ mức độ vi phạm của mình; hệ thống sẽ tự động gửi thông tin, tin nhắn, gọi điện nhắc nhở thường xuyên cho đến khi khắc phục xong.

Thứ hai, kiên quyết xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp mạnh, trong đó có biện pháp cắt điện, nước để xử lý các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Thứ ba, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ, bao gồm đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và chủ cơ sở trong phòng cháy, huấn luyện kỹ năng ứng phó tại chỗ nhằm giúp người dân hình thành phản xạ thoát nạn và biết cách xử lý sự cố ngay từ ban đầu khi có tình huống xảy ra.

- Ảnh 4.TP.HCM: Nhiều nhà trọ không đạt chuẩn về xây dựng, phòng cháy chữa cháy

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết ở TP.HCM có nhiều nhà trọ nằm ở vị trí sâu, tiếp cận khó, không đạt chuẩn về xây dựng cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy.

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ÁI NHÂN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: Nhà ở kết hợp sản xuất cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phòng cháy chữa cháy cắt điện, nước

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