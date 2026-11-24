Một sự kiện hướng dẫn làm tò he do các sinh viên tổ chức tại Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn - Ảnh: DLSG

Tại Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn, sinh viên ngành hướng dẫn du lịch học văn hóa Việt Nam, các dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử Việt Nam...

Ngành quản trị khách sạn có môn văn hóa ẩm thực ngay năm đầu. Chương trình hướng dẫn du lịch còn có các đợt thực hành tuyến Đồng bằng sông Cửu Long, thực tập xuyên Việt.

Nhà trường đang phối hợp Chi hội Du lịch Di sản văn hóa TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi để các sinh viên có thể tìm tư liệu, làm tác phẩm giới thiệu di sản.

Điển hình trong cuộc thi "Dấu chân thời gian: Di sản văn hóa TP.HCM", các bạn trẻ đã làm nhiều tác phẩm để giới thiệu những địa danh gắn với văn hóa, lịch sử TP.HCM như đình thần Long Bình, đình Phú Long, chợ Bến Thành, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp…

ThS Phan Bửu Toàn - Phó Hiệu trưởng trường - cho rằng hiện nay du khách có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về văn hóa nơi mình đến nên hiểu biết văn hóa bản địa trở thành thế mạnh giúp sinh viên du lịch, nhà hàng, khách sạn tạo sự khác biệt trong nghề.

"Cùng giới thiệu một món ăn hay điểm đến, người hiểu nguồn gốc, phong tục và đời sống địa phương có thể giải thích cho khách ý nghĩa đằng sau những gì họ nhìn thấy", ông chia sẻ.

Tại Trường trung cấp Việt Giao, ThS Trần Phương - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ các chương trình về bếp luôn dành trọng tâm vào ẩm thực Việt Nam, để người học hiểu và nắm bắt từ nguyên liệu, cách chế biến đến nêm nếm, trang trí. Người học lần lượt đi qua các món ăn ba miền, từ miền núi đến biển.

Từ nhu cầu tuyển dụng của không ít doanh nghiệp, ông nhận thấy sinh viên du lịch, nhà hàng, khách sạn hiện nay càng có lợi thế nghề nghiệp nếu hiểu sâu về văn hóa, biết giải thích cho khách nguồn gốc món ăn, ý nghĩa phong tục và nét riêng của từng điểm đến.

"Vốn hiểu biết ấy cần được tích lũy qua đọc sách, tìm hiểu tư liệu và tiếp xúc thực tế. Mỗi chuyến đi là dịp để các bạn trò chuyện với người dân, quan sát cách làm nghề, ghi chép rồi đối chiếu với nguồn đáng tin cậy", ông nói.

Sinh viên tham gia hoạt động gói bánh chưng, tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An - Ảnh: KHOA NGUYỄN

Tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TP.HCM), TS Vũ Đình Bảy - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết trường đưa kiến thức văn hóa Việt Nam vào đào tạo các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, với nhiều học phần liên quan gồm cơ sở văn hóa Việt Nam, lịch sử văn hóa Việt Nam, phong tục tập quán lễ hội Việt Nam, văn hóa ẩm thực, di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam...

Theo ông, người học cần hiểu những giá trị văn hóa gắn với nghề mình lựa chọn. "Văn hóa còn là một phần của năng lực nghề nghiệp", ông nói.

Kiến thức trên lớp được kết hợp với lễ hội xuân, ngày hội văn hóa truyền thống và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian. Hay trong chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế, học sinh, sinh viên có dịp giới thiệu món ăn, trang phục và phong tục Việt Nam.

Ông cho biết qua quá trình tổ chức, nhà trường nhận thấy các bạn hào hứng hơn với những hoạt động được trực tiếp trải nghiệm và tham gia thực hiện. Với nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn và ẩm thực, đây còn là dịp tập giới thiệu văn hóa Việt cho người khác, chuẩn bị cho công việc phục vụ du khách.