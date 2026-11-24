Cô Nguyễn Hương Giang - giáo viên Trường THPT Lý Nam Đế (Thái Nguyên) cùng các học trò - Ảnh: NVCC

Trước dịp lễ 20-11, cô Nguyễn Hương Giang - giáo viên toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên) - đã đăng một bài viết trên trang Facebook cá nhân với mong muốn được "xin quà" 20-11 cho một học trò nghèo mồ côi trong lớp.

Công bố sao kê nhận hơn 170 triệu hỗ trợ học trò mồ côi

Trong bài viết, cô Giang cho biết do nhà ít người, phụ huynh tặng giỏ hoa quả thì nhiều khi cả nhà ăn không hết; mỹ phẩm, quần áo thì cô cũng đã có đủ, dùng thêm lại thành lãng phí.

Còn nếu tặng tiền mặt, với một người vốn đã không có kế hoạch chi tiêu chặt chẽ như cô, rất có thể số tiền ấy lại bị chuyển hướng sang những món đồ "thích thì mua" chứ chẳng thực sự cần thiết.

Vì vậy, năm nay cô muốn đề xuất một điều hơi khác. Thay vì dành những món quà ấy cho cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh hãy cùng cô dành sự quan tâm ấy cho một mảnh đời thiếu may mắn - một em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở lớp cô chủ nhiệm.

"Cô tin rằng, nếu mỗi chúng ta bớt đi một chút quà tặng cho riêng cô, nhưng lại góp thêm được một chút hy vọng cho một học trò đang cần được chở che, thì ngày 20-11 năm nay sẽ trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Bởi với cô, hạnh phúc của người làm nghề giáo không chỉ là được học trò nhớ đến, được phụ huynh yêu quý, mà còn là khi tình yêu thương mình nhận được có thể tiếp tục được trao đi, đến đúng nơi đang cần nó.

Nếu được lựa chọn, cô xin nhận món quà ấy bằng nụ cười, sự trưởng thành của các em và bằng niềm vui khi biết rằng chúng ta đã cùng nhau làm được một việc tử tế", cô Giang viết.

Trong bài viết, cô Giang gắn kèm số tài khoản của em Nguyễn Duy Phước - lớp trưởng lớp 12A1 làm đầu mối tiếp nhận sự tình cảm từ mọi người.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 23-11, cô Giang cho biết cả cô và trò đã vỡ òa hạnh phúc khi chỉ sau 3 ngày đăng tải bài viết, cô đã nhận được nhiều hơn những gì từng nghĩ đến. Đó là tình cảm, sự sẻ chia, sự ủng hộ của bạn bè, người thân, những người quen biết và cả những người xa lạ chưa từng một lần gặp mặt.

"Có những tấm lòng tôi chưa biết gọi tên, những sự giúp đỡ tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng tất cả đều khiến tôi vô cùng xúc động", cô giang nói.

Chiều 23-11 cô Giang cũng đã đăng tải công khai sao kê số tiền nhận được hơn 170 triệu đồng, tính đến thời điểm đóng tài khoản tiếp nhận trong sáng cùng ngày.

Cô Nguyễn Hương Giang - Ảnh: NVCC

Học trò mồ cô xin nhường một phần hỗ trợ cho bạn cùng trường bị suy thận

Cô Giang cho biết nam sinh N. được cô vận động hỗ trợ có hoàn cảnh rất đặc biệt. N. có một người chị sinh đôi. Hai chị em N. lớn lên trong sự chăm sóc của người mẹ đơn thân.

Cuối tháng 9-2026, mẹ của N. qua đời sau nhiều năm dài chống chọi với bệnh tật. Hai chị em hiện sống cùng ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu.

"Thời điểm mẹ của N. qua đời, tôi cứ trăn trở, muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ các em nhưng cảm nhận thời điểm chưa thích hợp, gia đình chưa đồng ý. Sau khi 49 ngày của mẹ N., tôi quyết định thực hiện dự định đã ấp ủ kêu gọi hỗ trợ cho N., đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11", cô Giang chia sẻ.

Theo cô Giang, số tiền nhận được từ những tấm lòng gửi đến N. lớn hơn rất nhiều so với mong đợi của cả cô và trò, lớn tới mức chính N. cũng cảm thấy bối rối, lo lắng.

Chia sẻ với cô Giang, N. cho biết số tiền này quá lớn với hai chị em. Mẹ mất, nhưng vẫn để lại cho hai chị em một ngôi nhà để ở, một quán tạp hóa tuy nhỏ nhưng vẫn được dân làng ủng hộ.

Vì vậy, N. mong muốn chỉ nhận một phần tiền từ những tấm lòng gửi đến. Còn lại, N. xin được nhường cho một bạn trong trường đang bị suy thận giai đoạn cuối, cũng cần rất nhiều tiền để chữa trị và một bạn ở lớp khác cũng mồ côi như hai chị em N..

Hãy tiếp tục trao đi Lời đề xuất của N., khiến cô Giang cảm thấy hạnh phúc vì đã không trao yêu thương nhầm chỗ. Một em học trò đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đang cần được nâng đỡ, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn sự tử tế. Khi nhận được quá nhiều yêu thương, N. nghĩ đến không phải là giữ lại cho mình tất cả, mà làm sao để một người khác cũng có cơ hội được giúp đỡ. "N. cứ băn khoăn không biết phải trả ơn cô giáo và tất cả mọi người bằng cách nào. Nước mắt em cứ lăn dài trên má. Tôi đã khuyên N. đừng nghĩ mình mắc nợ bất cứ ai. Hãy cứ đón nhận tình yêu thương này một cách bình yên. Và nếu sau này, khi em đủ đầy hơn, khi em có thể giúp đỡ một ai đó đang khó khăn, hãy tiếp tục trao đi. Để lòng tốt không dừng lại ở một người, mà cứ thế đi hết vòng tuần hoàn của nó", cô Giang nói.