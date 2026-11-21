Minh Phương trên máy bay đi dạy ở sa mạc Úc - Ảnh: NVCC

Hành trang của cô giáo trẻ không chỉ có những chuyến bay, hay giáo án, mà còn là những giờ lên lớp không đoán trước sĩ số và bài học lớn về sự thích nghi vì nơi ấy không người quen, không kết nối được với gia đình. Khoảng cách với cuộc sống quen thuộc trở nên rõ rệt hơn những gì cô từng hình dung trước chuyến đi.

Máy bay băng qua sa mạc vào trường

Tháng 10-2024, vừa hoàn thành học kỳ cuối tại Melbourne nhưng chưa chính thức cầm bằng tốt nghiệp, Minh Phương nộp hồ sơ xin việc.

Hiểu rõ bất lợi của một du học sinh so với ứng viên bản xứ, cô mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các vùng xa có chính sách hỗ trợ bảo lãnh định cư.

Chỉ hai giờ sau khi gửi hồ sơ đến một ngôi trường tại vùng sa mạc thuộc bang Tây Úc, Phương nhận được cuộc gọi phỏng vấn và chính thức trúng tuyển sau ba vòng sát hạch.

Quyết định một mình đến nơi "không hàng quán, không trung tâm thương mại" của cô gái trẻ nhận được cái gật đầu đầy tin tưởng từ gia đình.

Ba cô động viên: "Con đi đi, ba ủng hộ. Đây như trải nghiệm để con trưởng thành hơn". Còn mẹ hài hước ví von con gái là "anh hùng" vì sự gan dạ.

Dù điều kiện chỗ cô dạy còn nhiều khó khăn nhưng cô gái trẻ vẫn rất "tận hưởng" với công việc của mình - Ảnh: NVCC

Thế nhưng, sự háo hức ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác choáng ngợp ngay khoảnh khắc đặt chân xuống vùng đất đỏ.

Để vào được trường, nhà trường phải thuê máy bay cỡ nhỏ chở giáo viên từ thị trấn Broome băng qua sa mạc vào đầu và cuối mỗi học kỳ 10 tuần. Ngày đầu tiên bước xuống đường băng đất, SIM điện thoại của Phương mất sóng vì cả khu vực chỉ phủ sóng một nhà mạng duy nhất.

"Giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân và không thể gọi điện báo bình an về nhà, mình đã bật khóc vì hoang mang. Lúc ấy mình mới thấm thía khoảng cách giữa nơi này với cuộc sống quen thuộc", Phương nhớ lại.

Những lớp học không sĩ số cố định

Tại ngôi trường giữa sa mạc, một ngày của Phương bắt đầu từ 5h, lên lớp lúc 7h20 và kết thúc vào 14h15. Cô phụ trách lớp ghép từ mẫu giáo đến lớp 2. Thử thách lớn nhất về chuyên môn đối với nữ giáo viên trẻ không nằm ở giáo án, mà ở sự biến động khó lường của sĩ số.

Học sinh bản địa thường xuyên theo gia đình đi săn bắt, câu cá, tham dự các hoạt động truyền thống trên vùng đất tổ tiên hoặc ra thành phố khám bệnh.

Có hôm lớp chỉ lác đác vài em, hôm sau lại là những gương mặt hoàn toàn mới. "Mình không thể dạy theo đường thẳng cố định mà phải chia nhóm linh hoạt, chuẩn bị nhiều mức độ bài tập và sẵn sàng thay đổi kế hoạch ngay trước giờ vào lớp", Phương chia sẻ.

Không gian lớp học được Minh Phương chia sẻ - Ảnh: NVCC

Đa số học sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hoặc thứ ba. Từng trải qua hành trình học ngoại ngữ nơi xứ người, Phương dễ dàng đồng cảm với sự lúng túng của học trò.

Thay vì gò ép các em ngồi yên trên bàn giấy, cô lồng ghép kiến thức qua trò chơi, tranh ảnh, vận động thực tế và kiên nhẫn dạy các em từ những kỹ năng tự phục vụ nhỏ nhất như cầm thìa, mặc áo.

Ngược lại, chính học trò nơi đây cũng dạy cô nhiều điều về văn hóa bản địa và mang đến những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Phương kể, có lần thấy học trò ríu rít trò chuyện bằng tiếng bản địa, cô đùa: "Các con nói tiếng Anh đi, cô không hiểu".

Một em nhỏ liền nhanh nhảu đáp lại bằng chính bài giáo lý cô từng dạy vài tháng trước: "Nếu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên đầu cô như ngọn lửa thì cô sẽ hiểu được thôi!", khiến cô vừa bất ngờ vừa bật cười.

Rèn luyện tính tự lập

Rời bục giảng lúc 16h mỗi ngày, cuộc sống của cô giáo 24 tuổi trôi qua bình lặng. Không có những cuộc hẹn hò phố thị, Phương dành toàn bộ thời gian rảnh để học chương trình cao học, đọc sách, tập thể dục và sáng tạo nội dung chia sẻ cuộc sống vùng sâu.

Về mặt đãi ngộ, ngoài mức lương cơ bản, cô được miễn phí hoàn toàn chi phí nhà ở, điện nước, nhận thêm phụ cấp khoảng 400 AUD (đô la Úc)/tháng cùng khoản thưởng cuối năm lên tới 20.000 AUD.

Cuộc sống tối giản giữa sa mạc giúp Phương nhận ra nhu cầu thực tế của bản thân ít hơn cô từng nghĩ, đồng thời rèn luyện tính tự lập khi mọi sự cố hỏng hóc sinh hoạt đều phải tự xoay xở thay vì gọi thợ như ở phố.

Cô giáo Phương tham gia những trải nghiệm thú vị trên sa mạc - Ảnh: NVCC

Cũng có những lần thót tim vì thời tiết, như cuối học kỳ đầu tiên, cơn mưa lớn khiến đường băng đất mềm lún, máy bay không thể hạ cánh.

Cả đoàn giáo viên thấp thỏm chờ suốt hai tiếng đồng hồ dưới nắng gắt để mặt đất đủ độ cứng mới có thể cất cánh về nhà.

Bù lại, góc nhìn từ khung cửa sổ máy bay với dải đất đỏ bạt ngàn, những cơn mưa giông đằng xa mở ra một nước Úc hoang sơ, hùng vĩ mà hiếm người có cơ hội chiêm ngưỡng.

Tiếp tục gắn bó với sa mạc Lớn lên tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), Minh Phương sang Úc du học từ năm lớp 10 và theo đuổi ngành cử nhân sư phạm. Trên kênh TikTok Cô Giáo Bee ở sa mạc Úc hiện thu hút hơn 62.000 người theo dõi với nhiều video triệu view, cô thường xuyên ghi lại nhịp sống thường nhật đầy thú vị của mình. Bên cạnh công việc soạn giáo án và đứng lớp, Minh Phương còn chia sẻ những trải nghiệm độc đáo giữa vùng hẻo lánh như cưỡi lạc đà, ngắm hoàng hôn trên sa mạc, hay di chuyển bằng chuyên cơ riêng do nhà trường thuê để đưa đón giáo viên về thành phố mỗi dịp nghỉ lễ. Sau thời gian trải nghiệm, cô giáo trẻ vẫn quyết định gắn bó tiếp với vùng sa mạc này. "Đừng sợ trải nghiệm những điều mới. Thử một con đường lạ không có nghĩa là phải gắn bó với nó mãi mãi, nhưng nếu không bước đi, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể thích nghi và tìm thấy nhiều niềm vui đến thế", Minh Phương nhắn nhủ.