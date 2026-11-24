Các chiến sĩ đặc công mình trần biểu diễn những màn võ thuật mãn nhãn tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Chương trình diễn ra sáng nay 24-11 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); với thông điệp "Gìn giữ mạch nguồn - Tiếp nối truyền thống - Lan tỏa giá trị văn hóa quân sự Việt Nam".

Điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách là màn biểu diễn võ thuật của bộ đội thuộc Binh chủng Đặc công.

Dưới tiết trời khoảng 16 độ C, các chiến sĩ đặc công mình trần đã phô diễn những màn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu đặc công như cao xung thiên, trường côn phá trận, dao găm độc chiến, song đoàn côn, côn nhị khúc, võ tổng hợp...

Màn biểu diễn nhận được sự cổ vũ, thích thú của đông đảo người xem.

Bên cạnh màn trình diễn đặc sắc của bộ đội đặc công, người dân và du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề lịch sử, ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đông đảo người dân có mặt tại khu vực trải nghiệm giáo dục di sản, tọa đàm chuyên môn - Ảnh: NAM TRẦN



Dịp này, nhiều đơn vị trong quân đội cũng tổ chức tham quan, học tập lịch sử, văn hóa tại bảo tàng - Ảnh: NAM TRẦN

Bạn Nguyễn Thị Hoa, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội, thích thú cho biết đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và ý nghĩa.

"Thông qua hoạt động này, tôi biết thêm nhiều điều về Quân đội nhân dân Việt Nam, về lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc cả trong thời chiến lẫn thời bình hiện nay. Và cũng thông qua đó hiểu hơn một cách sâu sắc về văn hóa, truyền thống của cội nguồn dân tộc", Hoa chia sẻ.

Ngoài ra, tại đây còn có hoạt động tham quan, trải nghiệm giáo dục di sản; tọa đàm chuyên môn về những điểm mới trong tổ chức hoạt động bảo tàng theo Nghị quyết số 80/NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Khách tham quan cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ trợ như robot tương tác, màn hình tương tác và tour 3D, công nghệ thực tế ảo (VR)…

Theo ban tổ chức, thông qua việc kết hợp giáo dục di sản, biểu diễn nghệ thuật, võ thuật đặc công và ứng dụng công nghệ, chương trình góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dù trời mưa lạnh nhưng từ sáng sớm rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại bảo tàng - Ảnh: NAM TRẦN

Các chiến sĩ đặc công biểu diễn tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm khoa võ - thể lực, Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công, với màn biểu diễn dùng cổ uốn những thanh sắt - Ảnh: NAM TRẦN

Nữ chiến sĩ đặc công với màn múa côn - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân không rời mắt với các màn biểu diễn văn nghệ, võ thuật - Ảnh: NAM TRẦN

Rất nhiều em nhỏ và cha mẹ hào hứng chụp ảnh với các chú bộ đội đặc công - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều gia đình đã dành ngày nghỉ tới đây để tham quan - Ảnh: NAM TRẦN

Các bạn trẻ nô nức check-in tại các khu vực trưng bày hiện vật, bảo vật - Ảnh: NAM TRẦN

Khu vực trưng bày hiện vật ngoài trời cũng thu hút rất đông người dân và du khách tham quan - Ảnh: NAM TRẦN