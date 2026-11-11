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Đặc công mình trần luyện tập dưới cái lạnh 16 độ, chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Sáng 11-11, tại Binh chủng Đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - đã có buổi thăm, kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ đặc công thể hiện các màn biểu diễn võ thuật dưới thời tiết 16 độ - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay, nhiệt độ ngoài trời lạnh tại Hà Nội khoảng 16 độ C, tuy nhiên không làm giảm khí thế luyện tập của lực lượng đặc công.

Những màn võ thuật, quyền cước, binh khí và đồng diễn được các chiến sĩ miệt mài tập luyện, hướng tới màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Binh chủng Đặc công, tổng quân số tham gia thực hiện nhiệm vụ là 2.394 cán bộ, chiến sĩ.

Trong quá trình huấn luyện, các nội dung được tổ chức chặt chẽ, được rèn luyện thể lực, điều lệnh, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp, hiệp đồng trong đội hình từ tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn đến toàn khối. Hằng ngày, các đơn vị tổ chức hội thao để đánh giá kết quả.

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Theo Ban tổ chức triển lãm, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc diễn ra sáng 10-12, kéo dài 42 phút với 4 tiết mục. 

Trong đó, Binh chủng Đặc công đảm nhiệm màn biểu diễn võ chiến đấu dài 10 phút, kết hợp trống trận, cờ trận, võ đồng diễn và xếp chữ.

Lực lượng đặc công sẽ biểu diễn 4 bài quyền thuật gồm cao xung thiên, trường côn phá trận, dao găm độc chiến, quyền quạt và xếp các biểu tượng. Cùng với đó là các nội dung quyền chiến đặc công, song đoàn côn, côn nhị khúc, võ tổng hợp...

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng trình diễn đặc công gồm các đội trống trận với 195 người, cờ trận 500 người, võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người và võ chiến đấu đặc công 300 người - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 3.

Trình diễn các bài quyền đặc công - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 4.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Đặc công, đặc biệt là toàn thể cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia biểu diễn tại triển lãm.

"Đây là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, của lực lượng đặc công, đồng thời cũng là niềm vinh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi tham gia tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba.

Hiện nay đã có trên 600 gian hàng của các nước trên thế giới tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, đồng thời có trên 100 đoàn đăng ký đến tham dự", Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

Từ nay đến ngày khai mạc triển lãm không còn dài, thời gian tập luyện còn rất ít. Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối tiếp tục rèn luyện, bảo đảm sức khỏe, đảm bảo tác phong, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, quyết tâm cùng với toàn quân tổ chức thành công triển lãm.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ đặc công tại buổi luyện tập:

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 5.

Nhảy qua vòng lửa - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 6.
Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 7.
Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 8.

Đặc công hứa hẹn với các màn biểu diễn võ thuật gay cấn, đặc sắc tại khai mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 9.

Xếp hình, xếp chữ - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 10.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 11.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên các lực lượng - Ảnh: NAM TRẦN

Theo kế hoạch, các đợt hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Binh chủng tại Trường Sĩ quan Đặc công và Trường Sĩ quan Chính trị diễn ra từ ngày 19-10 đến 1-12-2026.

Tại sân bay Gia Lâm, lực lượng sẽ sơ duyệt lần 1 từ 7h đến 11h ngày 1-12; sơ duyệt lần 2 từ 7h đến 11h ngày 4-12; tổng duyệt từ 6h đến 11h ngày 8-12.

Đặc công Việt Nam luyện tập dưới thời tiết lạnh chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng 2026 - Ảnh 12.Triển lãm quốc phòng dự kiến có máy bay C-130J, pháo phản lực HIMARS, xe chiến đấu Stryker của Mỹ

Ngày 24-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo triển lãm - chủ trì hội nghị.

NAM TRẦN
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    Chủ đề: Binh chủng đặc công thượng tướng lê quang đạo đặc công triển lãm quốc phòng

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