BVDC 2.8 tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với sự tham gia nồng nhiệt của các vị khách đặc biệt tại Nam Sudan.





Nón lá, cà phê sữa, ẩm thực Việt Nam giữa lòng Bentiu và Abyei

Tại Bentiu, Nam Sudan, BVDC 2.8 tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với sự tham dự của ngài Sam Korutaro, Trưởng Văn phòng Thực địa Bentiu cùng đại diện các lực lượng Pakistan, Ghana, Mông Cổ và các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Chương trình tái hiện không gian văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm.

Những món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, nem rán, súp gà, cơm rang, bò hầm, chè, cùng cà phê sữa đá được cán bộ, nhân viên bệnh viện trực tiếp chuẩn bị, giới thiệu tới khách quốc tế.

Bên cạnh thưởng thức ẩm thực, các đại biểu còn hào hứng tham gia in tranh Đông Hồ, trang trí nón lá và trò chơi dân gian.

Không gian được trang trí bằng mẹt tre, mành tre, nón lá, họa tiết dân gian và sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tạo nên dấu ấn văn hóa Việt Nam giữa vùng đất Bentiu.

Bạn bè quốc tế trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ, thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên BVDC 2.8 không chỉ giới thiệu những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, phối hợp và tình đoàn kết với các lực lượng quốc tế.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh người lính quân y Việt Nam tận tụy, thân thiện, trách nhiệm, kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa.

Trong khi đó, tại doanh trại Highway, phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), ĐCB5 Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Sắc màu văn hóa Việt Nam – Kết nối hữu nghị, lan tỏa hòa bình".

Tham dự chương trình có đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại UNISFA, đội trưởng ĐCB5; cùng đại diện Tiểu đoàn Bộ binh Ấn Độ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ghana, Đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc, Đơn vị trực thăng Trung Quốc và các cơ quan chuyên môn của phái bộ.

Đội công binh số 5 mang đến vùng đất châu Phi bằng những nét văn hóa đặc sắc từ 54 dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh văn hóa là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc bản sắc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, khẳng định hoạt động gìn giữ hòa bình không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng công trình phục vụ cộng đồng mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu, tin tưởng và tình hữu nghị giữa con người với con người.

Tại chương trình, bạn bè quốc tế được xem phim giới thiệu về lịch sử, đất nước, con người và những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thưởng thức các tiết mục "Vũ điệu quân dân", múa khèn "Gặp nhau giữa rừng mơ", nhảy sạp và những màn biểu diễn của lực lượng Trung Quốc, Ấn Độ.

Các đại biểu còn tìm hiểu trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mông, trang phục liền anh, liền chị, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật thư pháp và thưởng thức những món ăn như nem rán, xôi, bánh đậu, chè.

Bạn bè quốc tế hòa chung không khí Ngày Văn hóa Việt Nam với Đội công binh số 5 tại Abyei

Đặc biệt, hình ảnh bạn bè quốc tế tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại doanh trại Highway đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu lịch sử, truyền thống, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Hai hoạt động tại Bentiu và Abyei tiếp tục khẳng định vai trò của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những đại sứ văn hóa, nhịp cầu hữu nghị, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái và yêu chuộng hòa bình.