Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng (DFC) trao Huân chương cho trung tá Đặng Thu Hà

Lễ trao thưởng được phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA) tổ chức ngày 18-11, tại thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi).

Huân chương là sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với những đóng góp bền bỉ, tinh thần dấn thân và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường hoạt động đa quốc gia đầy khắc nghiệt tại khu vực Trung Phi.



Thông qua các hoạt động, lực lượng gìn giữ hòa bình đã góp phần bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh và duy trì quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược.

Những nỗ lực này cũng góp phần củng cố niềm tin giữa MINUSCA và người dân địa phương, hỗ trợ các hoạt động ổn định tình hình tại quốc gia này.

Phát biểu tại đây, ông Ebrima Ceessay - Phó đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh, nhấn mạnh nỗ lực của các cá nhân được nhận Huân chương thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đang được trao Huân chương.

Đảm nhiệm hai vị trí sĩ quan truyền thông (MPIO) và truyền thông chiến lược (SCPI) tại Sở chỉ huy Lực lượng phái bộ, trung tá Đặng Thu Hà đã phát huy kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà báo quân đội.

Nữ sĩ quan đã trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo phái bộ, tham gia nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày tại những địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaïki, Kaga-Bandoro và N'Délé.

Qua đó, kịp thời phản ánh sinh động sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, đồng thời lan tỏa hình ảnh nhân văn và sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng mũ nồi xanh.

Trong khi đó, tại Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB), thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đảm nhiệm cương vị Trưởng phòng Huấn luyện (Chief G7 JTFB).

Chị trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nữ sĩ quan còn được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành giao ban tác chiến hằng ngày.

Tư duy tham mưu sắc bén, năng lực điều phối và tác phong chính quy của thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu tại thủ đô Bangui.

Việc hai nữ sĩ quan Việt Nam được trao Huân chương Liên hợp quốc tại MINUSCA tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, sự ghi nhận này thể hiện vai trò và những đóng góp thực chất của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.