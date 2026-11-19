Đoàn kiểm tra COE của phái bộ UNISFA cùng chỉ huy Đội Công binh số 5 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Căn cứ Highway.

Đây là đội đầu tiên trong số các Đội công binh Việt Nam triển khai tại phái bộ UNISFA đạt được kết quả này.

Đoàn kiểm tra do ông Dmytro Hrynevych, cán bộ phòng COE làm trưởng đoàn, cùng các cán bộ chuyên môn của phái bộ.

Thành phần đoàn có chủ nhiệm quân y phái bộ, trưởng phòng công binh quân sự, đại diện phòng công binh tích hợp, phòng vận tải, phòng hậu cần, phòng tác chiến, các cán bộ phòng COE và trung tâm bảo đảm phái bộ.

Về phía Việt Nam, Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ UNISFA, đội trưởng Đội công binh số 5 (ĐCB5), trực tiếp tham gia làm việc và chỉ đạo các bộ phận phối hợp thực hiện kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành trao đổi, giới thiệu với đoàn kiểm tra COE về công tác quản lý, khai thác và bảo đảm trang bị của đội

Trong đợt kiểm tra, đoàn tiến hành đánh giá tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của trang thiết bị, phương tiện, xe-máy công binh; đồng thời kiểm tra công tác quản lý, bảo quản trang bị, đạn dược, hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 1 cùng các mặt bảo đảm hậu cần, quân y, an toàn và khả năng tự bảo đảm của đơn vị.

Kết thúc kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị, bảo trì, bảo dưỡng và quản lý chất lượng đối với các trang thiết bị, phương tiện, xe - máy của ĐCB5.

Đoàn thống nhất 100% trang bị, phương tiện, xe - máy có hệ số kỹ thuật tốt, bảo đảm hoạt động và đủ điều kiện bồi hoàn của Liên hợp quốc.

Kết quả này có ý nghĩa đáng ghi nhận trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại Abyei còn nhiều khó khăn. Khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhiệt độ nắng nóng trên 40 độ C, môi trường nhiều bụi bẩn, bùn lầy khiến phương tiện thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao.

Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa còn hạn chế, nguồn vật tư, phụ tùng thay thế không phải lúc nào cũng được đáp ứng kịp thời.

Để bảo đảm kết quả kiểm tra, ĐCB5 đã chủ động nghiên cứu, hiệp đồng trao đổi chuyên môn kỹ thuật, đánh giá đúng thực trạng và tích cực sửa chữa trang bị.

Chỉ huy đội và chỉ huy các phân đội tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị, sơ duyệt, tổng duyệt, kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật và khả năng vận hành của phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Những tồn tại được phát hiện, phân loại và tập trung xử lý dứt điểm.

Đoàn kiểm tra COE đánh giá tình trạng kỹ thuật và khả năng hoạt độngcủa xe - máy, trang bị công binh.

Đoàn kiểm tra COE đánh giá công tác quản lý, bảo quản và tình trạng trang bị, đạn dược.

Đáng chú ý, đơn vị đã khắc phục thành công hai máy trộn bê tông, đưa trở lại trạng thái hoạt động tốt, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ thi công.

Trong điều kiện cung ứng vật tư, phụ tùng gặp nhiều khó khăn, việc phục hồi trang bị thể hiện tinh thần chủ động, trình độ chuyên môn và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Việc 100% trang thiết bị, phương tiện đủ điều kiện hoạt động không chỉ phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị mà còn khẳng định hiệu quả thực chất của công tác bảo đảm kỹ thuật, khả năng làm chủ trang bị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ĐCB5.

Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục duy trì hệ số kỹ thuật K=1, nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng hoạt động của phương tiện, trang bị, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công binh tại Phái bộ UNISFA.