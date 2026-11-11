Công binh Việt Nam quyết tâm thông tuyến đường huyết mạch tại Abyei

Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại UNISFA cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của phái bộ trực tiếp khảo sát tuyến đường Abyei - Marial Achak



Ngay những ngày đầu mùa khô, Đội công binh số 5 (ĐCB5) được phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) giao sửa chữa, khai thông tuyến đường tuần tra và cung ứng hậu cần huyết mạch dài gần 50km, nối từ Sở chỉ huy phái bộ đến căn cứ Marial Achak.

Đây là nhiệm vụ cấp bách trong điều kiện địa hình lầy lội, thời tiết khắc nghiệt và tình hình an ninh tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đây là tuyến đường có vai trò trọng điểm trong tuần tra an ninh, vận chuyển hậu cần cho căn cứ tại phân khu Nam, góp phần bảo đảm an ninh vành đai phía Nam Abyei, giáp ranh Nam Sudan.

Tuy nhiên, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lầy lội, không thể tiếp cận, đi qua những cánh rừng hoang vắng, nơi từng xuất hiện các đối tượng vũ trang và vật liệu nổ còn sót lại.

Những vệt lún sâu, địa chất đất mềm và yếu, nền đường hư hỏng nghiêm trọng

Vừa qua ĐCB5 phối hợp với các cơ quan chức năng của phái bộ tổ chức trinh sát thực địa.

Qua khảo sát, phần lớn tuyến đường đi qua rừng cây, bụi rậm, nhiều vị trí xuất hiện hố sâu, nền đường biến dạng, địa chất đất mềm, yếu, lún sụt nghiêm trọng. Ngay trong quá trình trinh sát, phương tiện của đoàn đã bị mắc kẹt.

Nhiệt độ ban ngày tại Abyei có thể vượt 45 độ C. Khu vực thi công xa doanh trại, không có căn cứ Liên hợp quốc lân cận để lưu trú, khiến lực lượng phải cơ động hằng ngày, tranh thủ cả buổi trưa để thi công và trở về doanh trại vào buổi chiều, bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tình hình an ninh tại Marial Achak và khu vực lân cận diễn biến phức tạp. Khu vực này cũng thường xuyên xuất hiện các đối tượng vũ trang mang súng tiểu liên AK-47, súng máy RPD hoạt động trong rừng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, ĐCB5 chủ động xây dựng phương án triển khai, đặt mục tiêu bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh cho con người, phương tiện và xe máy trong suốt quá trình thi công được xác định là yêu cầu hàng đầu.

Việc sửa chữa, khai thông tuyến đường gần 50km từ Sở chỉ huy phái bộ đến căn cứ Marial Achak không chỉ cải thiện giao thông mà còn nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần, hỗ trợ tuần tra, trinh sát và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân thường của phái bộ UNISFA.

Giữa địa hình lầy lội, thời tiết khắc nghiệt và những nguy cơ an ninh luôn hiện hữu, những người lính công binh mũ nồi xanh Việt Nam quyết tâm vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ thông suốt tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei.

Đội công binh số 5 bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei (UNISFA) Sáng 25-9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn Đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và động viên đoàn.



