Công binh Việt Nam tiếp tục khẳng định sự chuyên nghiệp và những đóng góp thiết thực tại Abyei

Toàn cảnh buổi gặp mặt, trao đổi giữa đoàn công tác ĐCB5 Việt Nam và ông Charles Abyei Jok

Lãnh đạo Abyei đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công binh Việt Nam

Tại buổi trao đổi với Trưởng Khu vực Hành chính Abyei Charles Abyei Jok, ông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các Đội công binh Việt Nam trong xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ người dân địa phương.

Những hoạt động này đã góp phần củng cố niềm tin của chính quyền và nhân dân Abyei đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ông cũng ghi nhận kết quả của ĐCB5 trong cải tạo Trường Gun-bial, hỗ trợ Trường Comboni và san gạt, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tại khu vực Gun-bial.

Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và đi lại của người dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tình cảm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đối với cộng đồng sở tại.

Tại đây, đoàn công tác ĐCB5 khẳng định quyết tâm tiếp nối thành quả của các đội tiền nhiệm, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Liên hợp quốc và phái bộ UNISFA giao phó, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành trao đổi với ông Charles Abyei Jok về công tác phối hợp và các hoạt động tại địa bàn



Đội trưởng Đội công binh số 5 trao quà lưu niệm lãnh đạo địa phương, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai bên

Đoàn công tác cũng có buổi gặp mặt, trao đổi với ông Awet Deng Miyan, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Tiện ích công cộng thuộc chính quyền Khu vực Hành chính Abyei.

Tại đây, ông Awet Deng Miyan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thiết thực của lực lượng công binh Việt Nam trong cải thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống người dân.

Ông bày tỏ tin tưởng, mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương cũng như nhiệm vụ của phái bộ UNISFA trong thời gian tới.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo địa phương Abyei đều đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công binh Việt Nam qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là kết quả bước đầu của ĐCB5 sau khoảng một tháng triển khai nhiệm vụ.

Các cuộc gặp cũng góp phần củng cố quan hệ giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và chính quyền địa phương Abyei, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện và giàu lòng nhân ái trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Awet Deng Miyan

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, trao đổi với Bộ trưởng Awet Deng Miyan



Đội công binh số 5 Việt Nam tham gia hoạt động đi bộ quốc tế vì hòa bình tại Abyei Ngày 14-10 (giờ địa phương), tại khu vực Abyei, Đội công binh số 5 Việt Nam (ĐCB5) tham gia hoạt động đi bộ vì hòa bình - Joint Peace Walkathon, do phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc (UNISFA) tổ chức.



