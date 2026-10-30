Từ nón lá đến 3 chiếc cúp vàng, công binh Việt Nam ghi dấu ấn đặc biệt tại Ngày Liên hợp quốc

Những điệu múa cùng nón lá của những nữ quân nhân mũ nồi xanh tại UN Day 2026

Điệu múa "Hello Vietnam" giữa lòng châu Phi

Với chủ đề "Together for Peace" (Cùng nhau vì hòa bình), chương trình có sự tham gia của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đại diện cộng đồng địa phương tại Abyei.

Tham dự sự kiện có Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajagbe, Phó Tư lệnh phái bộ UNISFA; đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và người dân địa phương.

Về phía Việt Nam có Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ UNISFA, Đội trưởng ĐCB5; Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên ĐCB5 cùng cán bộ, nhân viên đơn vị.

Người dân và khách tham quan gian trưng bày của Việt Nam

Cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của đất nước Việt Nam

ĐCB5 Việt Nam đã giành tổng cộng 3 cúp vàng, gồm 2 cúp vàng ở nội dung đôi nam, đôi nữ môn cầu lông và 1 cúp vàng dành cho gian hàng trang trí đẹp nhất.

Tại hội chợ giao lưu văn hóa, ẩm thực, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng với không gian trưng bày đậm bản sắc dân tộc.

Những chiếc nón lá, nón quai thao, cánh diều truyền thống, quạt giấy, tranh sơn dầu cùng sách, báo, tài liệu giới thiệu về đất nước, con người và lịch sử Việt Nam được cán bộ, nhân viên chuẩn bị, sắp xếp công phu.

Gian hàng thu hút nhiều lượt cán bộ, nhân viên quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh các sản phẩm trưng bày, ĐCB5 còn giới thiệu những món ăn mang hương vị quê hương như nem rán, chè đậu, xôi chiên, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

ĐCB5 cũng mang đến tiết mục múa nón trên nền nhạc "Hello Vietnam". Giai điệu sâu lắng kết hợp hình ảnh những chiếc nón lá truyền thống và động tác múa mềm mại đã tái hiện vẻ đẹp bình dị của đất nước, con người Việt Nam.

Đội công binh số 5 đạt 2 cúp vàng ở các nội dung thi đấu môn cầu lông

Giành 3 cúp vàng tại UN Day 2026

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao giải các hoạt động thi đấu, giao lưu và hội chợ. ĐCB5 Việt Nam đã giành tổng cộng 3 cúp vàng, gồm 2 cúp vàng ở nội dung đôi nam, đôi nữ môn cầu lông và 1 cúp vàng dành cho gian hàng trang trí đẹp nhất.

Trong đó, giải thưởng gian hàng trang trí đẹp nhất ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc xây dựng không gian giới thiệu văn hóa dân tộc, từ các sản phẩm truyền thống, sách báo, tài liệu lịch sử đến văn hóa và ẩm thực Việt Nam.

Hai cúp vàng môn cầu lông cũng thể hiện tinh thần thể thao, đoàn kết và tích cực giao lưu của cán bộ, nhân viên Việt Nam với các lực lượng quốc tế tại Phái bộ.

Thành tích 3 cúp vàng không chỉ mang lại niềm vui, tự hào cho tập thể ĐCB5 mà còn góp phần khẳng định hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tích cực, trách nhiệm và thân thiện trong môi trường quốc tế.

Từ những chiếc nón lá, món ăn truyền thống đến điệu múa "Hello Vietnam" và 3 cúp vàng, ĐCB5 đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ tại UN Day 2026. Qua đó, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục lan tỏa hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.